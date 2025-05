Soud odvolal pražského žalobce Solara, stát kvůli němu přišel o 26,5 milionů

Státní zástupce musí mít základní přehled o spisu a věci, kterou vede,“ řekl předseda kárného senátu Petr Mikeš. Kdyby si Solar prošel spis a našel aspoň některou ze švýcarských urgencí, mohl škodě zabránit. Solar dosud působil u Vrchního státního zastupitelství v Praze.

V roce 2023 kárný senát řízení přerušil a případ předal orgánům činným v trestním řízení kvůli podezření, že se Solar dopustil trestného činu, minimálně v nepřímém úmyslu a s velkou škodou.

Policie sice popsala Solarův způsob práce s dozorovým spisem jako tristní, nicméně důkazy o úmyslném trestném činu nenašla, případ se tak vrátil do kárného řízení. Proti dnešnímu rozhodnutí se nelze odvolat, v úvahu připadá jen ústavní stížnost. Solar řekl, že ji zváží.

Solar dnes trval na tom, že přípisy ze Švýcarska nikdy neviděl, což si nedokáže vysvětlit. V době, kdy ze Švýcarska přišla poslední urgence, pracoval z domova kvůli pandemii covidu-19 a kancelář jej o nové písemnosti možná neinformovala, případně ji dostal na stůl nějaký jiný státní zástupce, který byl přímo na pracovišti. „Já jsem ty listiny fakt neviděl,“ zdůraznil Solar.

Advokátka Andrea Vejběrová poukázala na to, že Solar sám dal před lety podnět k zablokování peněz. „Tuto kauzu řešil od začátku, s touto kauzou žil. Nelze předpokládat, že by na takovou výzvu nereagoval nebo že by ji ignoroval,“ uvedla Vejběrová.

Kárnou žalobu na Solara podala ještě bývalá pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Žádala, aby mu senát snížil plat o 20 procent na jeden rok.

Dnes u soudu místo Bradáčové, která se stala nejvyšší žalobkyní, vystupoval náměstek vrchního státního zástupce Jiří Pražák. Navrhl odvolání z funkce. „Má dlouhodobé problémy s plněním svých pracovních povinností, postrádá sebekritický náhled,“ uvedl Pražák.

Před kárným senátem letos Solar stanul také kvůli tomu, že se na pracovišti odmítl podrobit dechové zkoušce na alkohol a odmítl také odběr krve v nemocnici. Senát mu za to snížil plat o 15 procent na rok. Solar to vysvětlil dlouhodobým tlakem, šikanou ze strany nadřízených.

Stejný postih kárný senát Solarovi uložil už dříve za incident z roku 2023. Solar tehdy „přetáhl“ pauzu na oběd a odpoledne mu v kanceláři na vrchním státním zastupitelství při dechové kontrole dvakrát naměřili více než 1,5 promile alkoholu.

Dnešní rozhodnutí o odvolání z funkce zohledňuje i tyto dva kárné postihy za prohřešky, které se odehrály v době, kdy Solar už věděl o pochybnostech spojených s jeho postupem ve švýcarské věci. „Čekali bychom relativně velkou pokoru a pracovní kázeň, nikoliv to, že bude v práci prokazatelně pít nebo se odmítat podrobit dechovým zkouškám,“ řekl Mikeš.