Šestnáct evakuovaných a jeden zraněný. Požár pohltil byt v Karviné

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  12:50aktualizováno  12:50
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Požár v sobotních brzkých ranních hodinách pohltil jeden z bytů v Karviné. Na místě zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči, kteří z bytového domu evakuovali šestnáct obyvatel. Škoda je předběžně stanovená na čtvrt milionu korun, včasný zásah však uchránil majetky násobně vyšší.

„Operační středisko hasičů přijalo informaci o požáru v 5:54 hod. Na místo vyjela profesionální jednotka ze stanice Karviná společně s dobrovolnými jednotkami z Karviné-Hranic a Petrovic-Závady,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Petra Lukášová s tím, že v akci byly nasazené tři jednotky.

Společně s policisty ihned po příjezdu hasiči evakuovali šestnáct obyvatel, jednoho z nich se zraněními předali do péče záchranářům.

„Hasiči zahájili hasební práce pomocí dvou vodních proudů, přičemž jeden byl veden vnitřním prostorem a druhý z vnější strany objektu. Požár se podařilo lokalizovat do 15 minut od příjezdu jednotek. Následně hasiči prostory odvětrali pomocí přetlakové ventilace,“ upřesnila průběh zásahu mluvčí.

„Požár způsobil předběžnou škodu ve výši 250 tisíc korun, uchráněné hodnoty byly vyčísleny na 5 milionů korun,“ dodala Lukášová. Příčina samotného požáru zatím není známá.

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Šestnáct evakuovaných a jeden zraněný. Požár pohltil byt v Karviné

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