K průběhu trestního řízení se ale on, ani jeho právní zástupkyně blíže nevyjádřili.
„Od začátku mám v této věci jasno. S obviněním nesouhlasím a jsem přesvědčen, že se vše vysvětlí. Od samého počátku plně spolupracuji s orgány činnými v trestním řízení a věřím v zákonné postupy a spravedlivé posouzení věci,“ uvedl Wolf.
Odmítl, že by měl cokoliv společného se sázením na fotbalové zápasy nebo že by byl organizátorem a hlavní postavou kauzy. K obviněním, například jak chce vysvětlit schůzku na čerpací stanici v Kravařích na Opavsku, kde podle vyšetřovatelů nabízel úplatek sto tisíc korun tehdy hráči Českých Budějovic, nyní Karviné Samuelu Šigutovi za ovlivnění utkání s Karvinou, se konkrétněji nevyjádřil. „K obsahu trestního stíhání nyní nemůžeme nic sdělit, zatím jsme neviděli ani spis,“ sdělila Wolfova právní zástupkyně Kateřina Světlíková.
Na dotaz iDNES.cz, kde byl v úterý ráno zadržen a jak celou situaci vnímá, Wolf řekl, že policisté přijeli k němu domů. „Vidíte sami, že je to pro mě velmi náročné, stejně tak i pro mou rodinu. Zcela nová zkušenost,“ povzdychl si před novináři.
Odmítl, že by dva dny záměrně neodpovídal. „Nebo jak psala nějaká média, že bych zmizel. Po zadržení jsme byl kvůli výslechu dva dny v cele předběžného zadržení,“ vysvětlil.
Wolf zdůraznil, že co se týče jeho politického působení v čele padesátitisícové Karviné, tak rezignovat po osmi letech nehodlá. „Budu sedět ještě s koaličními partnery a opozicí, budeme se o tom dále bavit, ale v tuto chvíli o tom opravdu neuvažuji,“ konstatoval primátor.
Dodal, že od koaličních partnerů cítí důvěru a nepředpokládá, že by v koaliční spolupráci nastaly nějaké změny.
Od klubu se odvracejí sponzoři
Wolf vysvětlil, že prvoligový fotbalový klub MFK Karviná založil v roce 2003 a přestože teď není v žádných jeho orgánech, pomáhá s jeho fungováním. Klub po kauze přišel o sponzorství těžařské firmy OKD a sázkové společnosti Chance.
„Nyní se k fotbalovému klubu nechci vyjadřovat, v současné době tam oficiálně žádnou funkci nemám. Vím, že klub hospodaří dobře. Mrzí mě, že někteří partneři odstoupili, ale předpokládám, že to nebude mít žádný vliv na fungování klubu,“ míní Wolf.
Doufá, že město v souvislosti s kauzou o prvoligový fotbal nepřijde. „Zvýšení dotací ze strany města však nepředpokládám,“ uvedl. Za problém nepovažuje ani případný mimořádný audit, který by prověřil, jak klub pracoval s městskými dotacemi. „Jsem přesvědčený, že fotbalový klub je absolutně v pořádku,“ dodal.
Policisté obvinili v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvodu, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část z nich viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
U pěti obviněných byl podán návrh na vzetí do vazby, Wolf mezi nimi nebyl. Tři návrhy projednával v pondělí Okresní soud ve Zlíně, dva Městský soud v Brně. Do vazby soudy nakonec poslaly čtyři obviněné.
Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila řízení mimo jiné právě s prvoligovou Karvinou, kterou podezírá z porušení disciplinárního řádu FAČR. Konkrétně z důvodu narušení regulérnosti soutěže a úplatkářství tím, že prostřednictvím Wolfa či dalších lidí nabídla úplatek rozhodčím Janu Všetečkovi a Miroslavu Zelinkovi, aby ovlivnili prvoligové utkání s Českými Budějovicemi v březnu 2024.
Řešit se má rovněž možný úplatek sto tisíc korun a příslib přestupu do Karviné pro tehdejšího hráče Českých Budějovic Samuela Šiguta, stejně jako obdobná nabídka adresovaná Filipu Štěpánkovi v souvislosti s barážovými zápasy Karviné proti Vyškovu na přelomu předloňského května a června.