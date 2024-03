Vláda a kraj chtějí gigafactory na Karvinsku, projekt zabere až 280 hektarů

Podle návrhu pro zastupitelstvo jde o „vymezení nové rozvojové zóny nadmístního významu ‚Dolní Lutyně‘ jako plochy pro výrobu a skladování o celkové očekávané maximální velkosti areálu 280 hektarů, a to pro záměr vybudování Strategického podnikatelského parku Dolní Lutyně.“

V areálu průmyslové zóny by měla vzniknout továrna na výrobu automobilových trakčních baterií.

Konstatuje to ve svém stanovisku ministerstvo životního prostředí, které má redakce k dispozici. „Návrhem obsahu na pořízení změny územního rozhodnutí je vymezení SPP Dolní Lutyně pro realizaci výstavby továrny na výrobu automobilových trakčních baterií,“ stojí ve stanovisku ministerstva životního prostředí (MŽP).

Perspektivní pracovní místa

To zároveň sděluje i důvody, proč by měla zóna v Dolní Lutyni vzniknout.„Výstavba strategické průmyslové zóny, resp. realizace gigafactory, by zajistila perspektivní pracovní místa a příliv vysoce kvalifikovaných odborníků do regionu a taktéž by došlo k rozvoji zpracovatelského průmyslu,“ vysvětluje materiál MŽP. „Umístění nového závodu na výrobu autobaterií by v České republice vytvořilo prakticky nové odvětví ekonomiky a přineslo by s sebou výrobu inovativních technologií budoucnosti.“

Výstavba závodu by podle MŽP mimo jiné také umožnila lokalizovat celý výrobní řetězec baterií pro elektromobily do České republiky, od těžby lithia přes výrobu bateriových vozidel až po recyklaci, což by mělo znamenat klíčovou konkurenční výhodu v regionu střední a východní Evropy.

Ptačí oblast již dříve přípravu zóny zmařila

S případným vznikem průmyslové zóny v Dolní Lutyni se ale pojí i problémy. Zóna stojí v těsné blízkosti významné přírodní lokality Heřmanský stav, zdejší ptačí oblast byla jedním z důvodů, proč zde na začátku tisíciletí nezamířila korejská automobilka Hyundai. Krajský úřad, ministerstvo průmyslu a obchodu i agentura Czechinvest se tehdy dokonce zavázaly, že v Dolní Lutyni průmyslová zóna nikdy nevznikne.

„MSK, MPO a CzechInvest se zavazují okamžitě a trvale ukončit přípravu Průmyslové zóny Šilheřovice a Průmyslové zóny Dolní Lutyně. MSK se dále zavazuje zaměřit se na obnovu nevyužívaných průmyslových areálů (brownfields) po celém území Moravskoslezského kraje namísto umisťování průmyslových zón na „zelené louce“ (greenfields),“ stojí v dohodě s nevládními ekologickými organizacemi, které proti příchodu jihokorejské automobilky tehdy protestovaly.

Celkem se dohoda týkala Ekologického právního servisu, Dětí Země, sdružení Beskydčan a Půda pro život. Zajímavý je i dodatek smlouvy, vymezující co se stane v případě, že kraj, nebo stát dohodu poruší.

„V případě, že MSK, (MPO) nebo CzechInvest nesplní jakýkoliv ze svých závazků plynoucích z této Deklarace, Strany občanských sdružení uveřejní na náklady MSK, MPO nebo CzechInvest oznámení formou inzerátu o velikosti nejméně 1/3 novinové strany obsahující jednoznačnou informaci o tom, že MSK, MPO nebo CzechInvest porušily svůj závazek plynoucí z této Deklarace a uvede, o porušení kterého ustanovení této Deklarace se jedná.“

Kraj podepsal s ekology novou smlouvu

K tomu ale podle všeho nedojde, radní kraje v pondělí sepsali s ekology novou smlouvu. „Můžeme potvrdit, že spolu s CzechInvest, Moravskoslezským krajem a dalšími stranami jednáme o podmínkách, za kterých by bylo možné oblast prozkoumat pro potenciální realizaci podnikatelského parku. Je potřeba aktualizovat deklaraci porozumění uzavřenou v roce 2006, jíž jsme spolu s dalšími organizacemi signatářem. O žádných konkrétních variantách projektu nemáme informace,“ komentoval dohodu Pavel Franc, ředitel skupiny Frank Bold, někdejšího Ekologického právního servisu.

V těsné blízkosti plánované zóny je hned několik ekologicky významných lokalit. Hranice plánované zóny se mají nacházet jen 180 metrů od ptačí oblasti Heřmanský stav a pouze 150 metrů od evropsky významné lokality Niva Olše - Věřňovice.

Heřmanský stav se táhne ve velkém půlměsíci od Rychvaldu přes Bohumín Dolní Lutyni až po Petrovice u Karviné a zahrnuje mimo jiné i meandry Odry u Bohumína. V dané oblasti žijí například bukáček malý, slavík modráček, ledňáček říční, kuňka žlutobřichá, nebo páchník hnědý.

I proto bude podle zástupců MŽP nutné zpracovat vyhodnocení SEA, jehož cílem je zmírnění nepříznivých vlivů záměrů obsažených v koncepcích na životní prostředí.

Podle Pavla Buzka, starosty Dolní Lutyně, je na komentář ještě brzy. „Je předčasné to hodnotit, jde zatím jen o záměr a čekáme na bližší informace. Že se někdo chystá jsme se konkrétněji dozvěděli až včera. Ty procesy ale trvají roky, takže bude čas na přípravu,“ komentoval poslední vývoj starosta Dolní Lutyně. „Chápeme důležitost takového kroku, tušíme, co se bude dít, něco podobného jsme zažili už před lety, kdy se do kraje chystal Hyundai. Takže uvidíme, co konkrétnějšího se v dalších dnech dozvíme.“

Počítá se i s napojením na D1

V případě vzniku průmyslové zóny plánuje kraj velké změny v dopravě i v rámci vzniku inženýrských sítí. Hlavní roli by zde měla hrát nedaleká dálnice D1, železniční koridor a elektrárna v Dětmarovicích.

Prozatímní přímé napojení na dálnici D1 by mělo podle záměru kraje využívat již existující odpočívky a nevyužívané technické sjezdy dálnice. „Dočasné napojení bude fungovat po dobu výstavby průmyslové zóny a do doby zprovoznění finálního napojení skrze silnici I/67 a novou trvalou mimoúrovňovou křižovatku,“ stojí v návrhu Aktualizace zásad územního rozvoje.

Ten počítá i s vymezením koridoru nové trasy vodovodu průmyslové vody, pitné vody i předčištěné odpadní vody. „Napojení elektrické energie, plynu a vody by mělo být vedeno pokud možno de facto společným koridorem od elektrárny Dětmarovice, která je zdrojem dostatečných kapacit těchto médií,“ stojí v návrhu kraje.

V loňském roce vláda jednala s koncernem Volkswagen o možnosti výstavby gigafactory, kde by se také vyráběly baterie do automobilů, v Líních u Plzně. Volkswagen nakonec výstavbu nové továrny odložil, důvodem je prý pomalejší rozvoj elektromobility v Evropě.