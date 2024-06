Za fotku vojenského objektu v Česku nově pokuta až 100 000 korun, navrhuje ministerstvo. Bojí se špionáže

Před dvanácti lety ta zpráva vzbudila velkou pozornost: „Zadrželi české špiony v Řecku“, psala tehdy média. Šlo o kauzu dvou Čechů, kteří na řeckém ostrově Limnos pořizovali snímky vojenských objektů v citlivé oblasti u hranic s Tureckem. Původně byli obviněni ze špionáže, za což jim hrozilo až 20 let vězení. Ve vazbě strávili čtyři měsíce, než se vrátili zpět do Česka. Nakonec vyvázli s podmínkou, řecký soud věc překvalifikoval na nedovolené focení. Vyšlo totiž najevo, že coby zaměstnanci softwarové firmy na dovolené fotili vojenské objekty pro použití v nové počítačové hře. V jihoevropské zemi je však takové počínání zakázané. Podle informací serveru Lidovky.cz se k podobné restrikci schyluje i v Česku.

Ministerstvo obrany navrhuje novelou zákona o zajišťování bezpečnosti České republiky, aby focení či pořizování videodokumentace vojenských zařízení a objektů bylo pokládáno za přestupek, za který by hrozila sankce až 100 tisíc korun. Objekty, kterých by se zákaz fotografování týkal, by byly označeny speciální tabulkou.