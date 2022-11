S otevřením ambasády v Česku Katar nespěchá, do konce roku se to nestihne. Plynová velmoc nicméně už do Prahy vyslala techniky, kteří hledají vhodné sídlo.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma