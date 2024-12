Méně problémů v katedrále i na náměstí. Plzeňskou dominantu ohlídají bezdomovci

Na zajištění pořádku v dominantě historického centra města přispěl magistrát místnímu biskupství více než půl milionem korun. Informoval o tom radní pro bezpečnost Tomáš Kotora (Pro Plzeň).

„V poslední době jsme zaznamenali nárůst případů nevhodného chování problémových osob v katedrále sv. Bartoloměje a v jejím okolí. Toto chování narušuje provoz katedrály a obtěžuje její návštěvníky a z hlediska cestovního ruchu poškozuje dobré jméno našeho města. Proto tento projekt považuji za velmi přínosný,“ řekl Kotora.

Podle biskupství, které poslalo městu žádost o dotaci, působí problémy u katedrály někteří bezdomovci. „Nevhodným chováním je míněno vykonávání potřeby uvnitř i v okolí katedrály, rušení prostoru ticha během doby, kdy je katedrála otevřená pro veřejnost,“ uvedlo biskupství v žádosti o dotaci. Cílem služby je kromě zajištění pořádku také snížení počtu výjezdů městské policie, která musí u těchto incidentů opakovaně zasahovat.

Do projektu, který je naplánovaný zatím na první pololetí příštího roku, se zapojí čtyři vytipovaní lidé bez domova. Po dvojicích by měli pracovat na směny od pondělí do neděle, každá dvojice po čtyřech hodinách denně, vždy od 10 do 18 hodin.

Součástí projektu je i koordinátor, který bude zajišťovat dohled a kontrolu nad těmito lidmi bez domova, bude jim také pomáhat při vyřizování různých záležitostí na úřadech, školit nově příchozí, posilovat jejich pracovní návyky a řešit případné další potíže.

Není to první případ, kdy město podpořilo projekt zapojení lidí bez domova do práce při udržení veřejného pořádku. Na podzim představila městská policie svého nového asistenta, který pracuje s komunitou lidí bez domova. Muž sám má osobní zkušenosti s několikaletým životem na ulici, z níž se dokázal dostat. Nabízí pomoc bezdomovcům v centru města a snaží se je odradit od nevhodného chování, jakým je například popíjení alkoholu.