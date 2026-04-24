„Ač pokřtěný křesťan, ale nepraktikující, musím říct, že znějí božsky. Věřím, že až uslyšíme první koncert, že si to budou myslet všichni,“ řekl po prohlídce nového nástroje prezident Petr Pavel. Ocenil také to, jak se na nástroj složili lidé ve sbírce, která mu připomněla sbírku na Národní divadlo.
Podle Pavla katedrále dlouho chyběl odpovídající nástroj a nyní ho dostala. „Mám obrovský respekt, když vidím, jak se tu skloubí tisíc let zušlechťovaná řemeslná dovednost s novými technologiemi a s úctou k prostoru, ve kterém jsou varhany postavené,“ uvedl prezident.
Varhany podle něho budou reprezentovat katedrálu svatého Víta, Pražský hrad i Českou republiku. Podle něho je dobrá i symbolika střídání dvou arcibiskupů a bude se dobře pamatovat.
Jan Graubner uvedl, že varhany v arcibiskupské roli zdědil jako rozdělané dílo, při němž bylo třeba překonat spoustu překážek. Dnes jsou varhany podle něho před kolaudací.
„Já jsem k tomu přišel jako slepý k houslím, ale jsem rád, že jsem slepý a že jsou to tak krásné housle,“ řekl po prohlídce Přibyl. Varhany mají podle něho středoevropský nebo i evropský význam a budou lákat špičkové interprety.
I on vyzdvihl národní sbírku, z níž bylo možné nástroj zaplatit. „Jsme schopni se dát dohromady, když je nějaká nouze, ale zde jsme se dali dohromady na krásné věci. Řekl bych, že to je velká vzácnost,“ doplnil.
Na konto sbírky na nový nástroj přispěly tisíce dárců více než 135 miliony korun.
Žehnání nového nástroje
Při sobotním uvedení Přibyla na arcibiskupský stolec podle předsedy Nadačního fondu Svatovítské varhany Vojtěcha Mátla nový nástroj ještě hrát nebude. „Jsou zatím ve zkušebním provozu a v různém testování. Není zatím povoleno na ně hrát za přítomnosti lidí v katedrále,“ uvedl.
Připomněl, že úsilí o varhany trvá 14 let. Zasáhlo tři prezidentské administrativy a zasáhne také tři arcibiskupy. Varhanám mají podle něho požehnat Graubner s Přibylem 15. června na svátek svatého Víta. Následovat bude cyklus koncertů Svatovítský varhanní oktáv, hlavně pro dárce.
Na vybudování nástroje byla vybrána firma až ze španělské Barcelony. Monumentální nástroj postavili ve španělské varhanářské dílně Gerhard Grenzing. „Ve speciální hale postavili varhany pro naši katedrálu, firma je vyzkoušela a pak je znovu sestaví v katedrále. To znamenalo minimální zásah do pozdějšího liturgického nebo návštěvnického provozu v chrámu,“ vysvětlil Mátl.
Varhany jsou osazené kovovými i dřevěnými píšťalami. Ty dřevěné jsou ze speciálního akustického dřeva, které pochází z Pyrenejí. Křišťály použité na výzdobu jsou z českých skláren, doplní průčelní píšťaly jako dekorace.