Konečná se přidala k Patriotům pro Evropu. Mé priority se nezměnily, vzkázala

Podle svých slov původně doufala ve vznik jiné politické skupiny. „Po úspěšných volbách do Evropského parlamentu v červnu roku 2024 svitla naděje, že se v Europarlamentu poprvé ustaví konzervativně levicová frakce. Jsme téměř v polovině mandátu a nyní už je jasné, že se tak nestane,“ vysvětlila důvody svého kroku.
Být nezařazenou europoslankyní se podle ní ukázalo jako neudržitelné. „Kdo byl někdy součástí jakéhokoli voleného orgánu, tak ví, jak mimořádně obtížná je situace těch, kteří zůstanou mimo poslanecký klub. Vyzkoušela jsem si to posledního dva a půl roku – předložila stovky návrhů a změn, které spadly pod stůl jen proto, že nebyly podpořeny žádným relevantním klubem – resp. v tomto případě politickou frakcí,“ uvedla europoslankyně s tím, že právě proto dospěla k rozhodnutí připojit se k Patriotům pro Evropu.
Zároveň zdůvodnila, proč se nevrátila do své někdejší frakce The Left (dříve GUE/NGL), ve které působila do roku 2024. „Od posledních voleb se v ní ovšem zásadně změnily politické i vnitřní poměry. Mimo to tato frakce nyní podporuje bezbřehou migraci nebo Green Deal v jeho nejdrastičtější podobě. Ta tam je rovněž původní uspořádání a respekt k národním specifikům a možnost zachovávat si větší politickou samostatnost,“ zhodnotila situaci na levici.
Směřování k Patriotům pro Evropu Konečná podložila i programovými průsečíky. „Z naší interní analýzy dosavadního hlasování v Evropském parlamentu i politických prohlášení jednotlivých frakcí vyplynulo, že program koalice Stačilo! vykazuje největší míru shody právě s frakcí Patrioti pro Evropu,“ sdělila. Upozornila však, že to neznamená bezvýhradnou loajalitu: „To ale neznamená automaticky, že budu souhlasit se vším a hlasovat pro všechno, co z frakce vychází. Ostatně vždy jsem hlasovala podle toho, co jsem slíbila voličům, nikoli podle toho, jak se rozhodovala frakce.“
„Patriotkou jsem byla a budu… jen nyní budu mít větší prostor prosazovat to, s čím jsme šli do voleb,“ dodala a v závěru odkázala na programové prohlášení frakce, podle něhož se vlastenecké síly zavazují „vrátit budoucnost našeho kontinentu do rukou evropských občanů“ a „dát přednost suverenitě před federalismem, svobodě před diktátem a přednost míru“.
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8. července 2024