Europoslankyně Kateřina Konečná ukončila členství v komunistické straně

Konečná minulý měsíc oznámila, že v europarlamentu vstoupila do frakce Patrioti pro Evropu. Do té doby působila jako nezařazená poslankyně. Část stranických kolegů rozhodnutím pobouřila.
Sama Konečná nyní uvedla, že odchází z KSČM, aby lynč rozpoutaný některými funkcionáři strany kvůli jejímu vstupu k Patriotům pro Evropu nedopadl na celou KSČM.
„Kateřina Konečná bude nadále hájit program KSČM v Evropském parlamentu a úzce spolupracovat s KSČM. Odmítá však svým členstvím ve straně nahrávat těm členům, kterým nejde o volební úspěch KSČM, ale o racionálně těžko vysvětlitelné zájmy,“ uvedl Roun.