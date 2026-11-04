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Europoslankyně Kateřina Konečná ukončila členství v komunistické straně

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  8:09aktualizováno  8:39
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Hostem pořadu Rozstřel je Kateřina Konečná, lídryně Stačilo!

Hostem pořadu Rozstřel je Kateřina Konečná, lídryně Stačilo! | foto: MAFRA

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Europoslankyně a bývalá předsedkyně KSČM Kateřina Konečná (za Stačilo!) se rozhodla ukončit členství v komunistické straně. Předseda KSČM Roman Roun ve středu ČTK sdělil, že Konečná bude se stranou dál úzce spolupracovat, hájit program KSČM v Evropském parlamentu a nehodlá vstoupit do jiné strany.

Konečná minulý měsíc oznámila, že v europarlamentu vstoupila do frakce Patrioti pro Evropu. Do té doby působila jako nezařazená poslankyně. Část stranických kolegů rozhodnutím pobouřila.

Sama Konečná nyní uvedla, že odchází z KSČM, aby lynč rozpoutaný některými funkcionáři strany kvůli jejímu vstupu k Patriotům pro Evropu nedopadl na celou KSČM.

„Kateřina Konečná bude nadále hájit program KSČM v Evropském parlamentu a úzce spolupracovat s KSČM. Odmítá však svým členstvím ve straně nahrávat těm členům, kterým nejde o volební úspěch KSČM, ale o racionálně těžko vysvětlitelné zájmy,“ uvedl Roun.

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