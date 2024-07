Udělat z Babiše levicového premiéra by mi nevadilo, říká šéfka KSČM

Lidovky.cz: V proběhlých francouzských volbách zvítězil levicový blok. Co to může pro zemi znamenat?

Jsem ráda, že radikálně levicové vidění světa opět nabírá na síle. Byť například na otázku migrace a Green Dealu mám v porovnání s vítěznou Novou lidovou frontou jiný pohled, v ekonomických tématech to vidím obdobně. Právě socioekonomická témata byla podle mě tím, co volby rozhodlo.

Lidé už mají dost toho, že bohatí neustále bohatnou a chudí chudnou. I proto Nová lidová fronta bodovala s tématy jako zvýšení minimální mzdy na úroveň 40 tisíc, zastropování cen základních potravin, odchod do důchodu v 60 letech nebo zkrácení pracovního týdne na 35 hodin.

Vládní, ale i opoziční strany byly z úspěchu levice zděšeny, což jen dokazuje to, jak moc levice v českém parlamentu chybí. Věřím proto, že už na podzim příštího roku řekneme pravici stačilo!

Lidovky.cz: Půjdou v rámci vaší koalice do sněmovních voleb i strany jako Sociální demokraté či ČSSD Jiřího Paroubka, které v eurovolbách samy propadly?

Vždy jsem to brala tak, že pokud dostane naše koalice Stačilo! (kromě KSČM ještě SD-SN a ČSNS – pozn. red.) důvěru voličů, tak není projektem na jedny volby. Snaha o spojování tak, aby hlasy voličů nepropadly, měla svůj efekt. Nyní v koalici pokračujeme v krajských volbách v 12 krajích. Někde je koalice užší, někde širší v závislosti na tom, jak se krajánci dohodli.

V některých krajích jsme právě s Českou suverenitou sociální demokracií, v jednom jsme dokonce i se Socdem. Koalice Stačilo! bude mít také tři kandidáty v senátních volbách. Plány, co bude potom, nemůžu nyní sdělit, neboť je musím prokonzultovat s předsedy všech ostatních subjektů. Každopádně vnímám, že poptávka po vlastenecké levicové scéně tu je.