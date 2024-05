Konečná bere v europarlamentu 185 tisíc měsíčně. Přijde jí to moc

„Doufám, že to nebude taková ta velká koalice socialistů a lidovců, kteří si budou šéfovat, jak potřebují. Takže já pevně věřím, že nás tam bude víc rozumných, kterým půjde o lidi a ne o byznys,“ zmínila svá volební očekávání.

Česko bude mít v Evropském parlamentu 21 poslanců, kteří zamíří do různých frakcí, Konečná chce zůstat u evropské levice. „Jsme jediná konfederální frakce, to znamená, že nás nikdo nezkouší z toho, jak se hlasuje. U velkých frakcí, je to tak, že potom chodíte na kobereček, když nehlasujete s tou frakcí. U nás je to naopak velmi volné, že si můžeme ty hlasovací listy v podstatě tvořit sami, ale zároveň europoslanec, který je nezařazený, nemá šanci pracovat,“ míní.

„Já sama jsem známá tím, že jsem byla stínovým zpravodajem desítek různých legislativních textů, zpráv a podobně, opravdu jsem se snažila pomoct lidem, když už jsem v Evropském parlamentu byla zvolena. To znamená, nemá smysl nebýt zařazen, ale zároveň ta frakce byla vlastně taková trošku free, jestli to tak můžu říct. A my v tuto chvíli nicméně vyjednáváme na novou frakci, která se samozřejmě ústavě až po volbách, až potom, jak budou vypadat výsledky,“ dodala.

Co podle Konečné chybí, jsou mírová jednání o Ukrajině. „Mí kolegové velmi často hlasovali o další pomoci, o dalších zbrojních dodávkách. A když jsme dávali pozměňující návrhy ve smyslu, že vyzýváme Ursulu von Der Leyenovou nebo místopředsedu komise k tomu, aby se pokusil zprostředkovat mírová jednání, tak to nikdy nebylo přijato, ani ta snaha z komise nebyla vůbec žádná,“ míní.

„Přitom Evropská unie má obrovskou diplomatickou službu, má spoustu nástrojů, které by mohla použít, vůbec je nevyužila. Je to samozřejmě o tom, abychom ten konflikt minimálně dostali do stavu příměří, což už není má chcímírská představa, ale to dnes říká vlastně i pan prezident,“ pokračovala.

Unie by se podle ní měla zapojit intenzivněji. „ Samozřejmě to nemůže být bez účasti Ruska, Ukrajiny a jaderných velmocí. Evropská unie, protože Ukrajina i Rusko leží na evropském kontinentu, by se neměla vzdávat role, být u toho a pokusit se dojednat i záruky tak, aby byly dostatečné pro obě strany a aby se nic takového nemohlo nikdy opakovat,“ objasnila Konečná.

Zároveň uznává, že Rusko porušilo mezinárodní právo. „Po dvou a čtvrt letech konfliktu to zbrojení ale nevede k ničemu jinému než k dalšímu zabíjení. Bude se schvalovat nový evropský rozpočet na následující roky a už dnes se mluví o tak obrovských penězích, které Evropská unie chce nainvestovat do rekonstrukce Ukrajiny, že to bude daleko větší rozpočet, než jsme si kdykoliv dokázali představit,“ řekla Konečná.

Šéfka KSČM se také pustila do kritiky současného fungování Evropské unie. „Pokud se po volbách ta politická situace nezmění, a budou nám vládnout lidé typu Jourová, Timmermans, von der Leyenová, tak v tuhle chvíli to bude průšvih pro Česko, další omezení suverenity a já nechci, aby se Česká republika dále omezovala a někdo nám přikazoval, co máme a nemáme dělat,“ prohlásila Konečná s tím, že v tomto případě by byla pro vystoupení z Evropské unie.

Kateřina Konečná je europoslankyní deset let. „Sedm a půl tisíce euro dostanu výplatu každý měsíc na svůj účet. To mi přijde hodně. Ve chvíli, kdy se snižují reálné mzdy v Česku devět čtvrtletí po sobě, já nemám problém si ten plat snížit,“ řekla Konečná k svému měsíčnímu přiíjmu, který činí v přepočtu 185 tisíc korun. Dodala, že by se případně uživila i mimo politiku.