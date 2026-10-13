Čas otupuje ostří. Bouře na Katolické teologické fakultě snad pomalu utichá

Rektor Jiří Zima 5. října rozhodl, že fakultu do nového rozsudku Městského soudu povede děkanem pověřený proděkan a kněz Marián Čačík. Zatímco před rokem řešil Akademický senát Univerzity Karlovy problémy spojené s Katolickou teologickou fakultu UK na každém zasedání a velmi intenzivně, teď se středem zájmu pomalu stává Filozofická fakulta UK. I na ni dopadly změny spojené s úsporami, které ostatně stály i u zrodu sporu na KTF.
Tam před třemi lety propustil děkan Vojtěch Novotný mediálně známého kněze a profesora Tomáše Petráčka, který měl na fakultě jeden ze svých mnoha úvazků, a roztočil se kolotoč dopisů na jeho obranu, podepsaných zvučnými jmény podobně naladěných kněží a akademiků, demonstrací studentů a části bývalých kolegů, odstoupení děkana a volby nového děkana, kterou brzy následovalo jeho dvojí odvolání, vyvolané především snahou vedení o úspornější fungování fakulty.
Loňské léto i podzim se KTF otřásala v základech. Bývalá rektorka Univerzity Karlovy, lékařka a profesorka Milena Králíčková, se přiklonila k jedné straně sporu a pod vlivem emocí počala situaci řešit. Nejdříve se vypravila na Vyšehrad, aby osobně odvolala nemocného děkana z funkce, poté svěřila jednu ze zakládajících fakult Univerzity Karlovy, jejíž primární funkcí vždy byla výchova budoucích kněží, šestatřicetileté doktorce a bývalé šéfce fakultních odborů, Michaele Falátkové.
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Po měsíci vrátilo MŠMT do vedení fakulty děkanem Brožem pověřeného docenta Aleše Prázného, ale těsně před volbami uvalilo na školu nucenou správu. Katolická teologická fakulta se tak na několik měsíců ocitla přímo pod vedením rektorky Králíčkové, která dotáhla kroky započaté za vlády zastupující „letní děkanky“ Michaely Falátkové. Rozšířila vědeckou radu fakulty především o akademiky, kteří podepisovali petice proti minulému vedení, nedovolila, aby byli v rámci úspor propuštěni někteří zaměstnanci, a výrazně pustila žilou fakultnímu rozpočtu.
Nový rektor, ministr i arcibiskup - zklidnění poměrů
Do Vánoc však byl zvolen nový rektor UK, profesor Jiří Zima, a novým ministrem školství se stal Robert Plaga. V prosinci zamítl Městský soud v Praze žalobu docenta Brože na své druhé odvolání, ten podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. O Velikonocích pak dostala Pražská arcidiecéze i nového arcibiskupa, Stanislava Přibyla a KTF nového Velkého kancléře.
Zvrat přišel v únoru, kdy se Akademický senát KTF připravoval na volby nového děkana, ačkoli byl i z rektorátu varován, ať k tomuto kroku zatím nepřistupuje. Nejvyšší správní soud přiznal 24. února kasační stížnosti docenta Brože další odkladný účinek do vynesení verdiktu, přesto senát zvolil, byť s určitým procesním pochybením, 3. března nového kandidáta na děkana, docenta Jiřího Dvořáčka. Ten však doposud nebyl Vatikánem schválen a rektorem jmenován. A s největší pravděpodobností ani jmenován nebude.
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Děkan Brož nejdříve spolupracoval s rektorem na nápravě poměrů na KTF, posléze byla nucená správa fakulty zrušena a děkan vrácen do funkce až do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Přes výraznou nespolupráci, respektive obstrukce a nesouhlas Akademického senátu KTF se vedení podařilo jmenovat dva proděkany, staronového Aleše Prázného a kněze Mariána Čačíka, jehož docent Brož v létě pověřil zastupováním děkana. O zklidnění rozbouřené atmosféry na fakultě svědčí i aktivní účast obou znesvářených stran na zahajovací slavnostní mši Veni Sancte, kterou celebroval Velký kancléř fakulty, Stanislav Přibyl.
Do nového rozsudku děkana zastoupí proděkan
V úterý 29. září Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti děkana Jaroslava Brože, zrušil část rozsudku Městského soudu, která zamítla žalobu proti jeho odvolání, a vrátil mu věc k novému projednání. Už v původním rozsudku totiž soud zpochybnil část důvodů pro děkanovo odvolání. „Od počátku jsem upozorňoval, že proces mého odvolání a důvody, o něž se opíral, mají závažné věcné i právní nedostatky. Nejvyšší správní soud nyní potvrdil, že mé zásadní námitky byly důvodné a že věc musí být znovu spravedlivě posouzena,“ vyjádřil se k rozsudku děkan Jaroslav Brož.
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Přesto stále není jisté, jak celá záležitost dopadne. V dubnu bude volen nový akademický senát, který měl po uplynutí funkčního období volit opět kandidáta na děkana. Rektor Jiří Zima zaslal stávajícímu senátu dopis, že fakultu do nového rozhodnutí Městského soudu v Praze povede pověřený proděkan, kněz Marián Čačík, s jehož jmenováním senát nesouhlasil. Odvolání proděkana není v kompetencích akademického senátu, přesto se o ně senátoři s pomocí rektorky Králíčkové už pokusili.
Bouře snad utichá, ač se Katolická teologická fakulta stále zmítá na vlnách předešlých sporů. Snad čas jejich ostří pomalu otupí. Snad si především věřící akademici vzpomenou na tezi, kterou v soukromí i na svých hojně navštěvovaných přednáškách o duchovním osvobozování a boji s temnotou často opakuje kněz, znalec Nového zákona a uznávaný vysokoškolský učitel, docent Jaroslav Brož: „Bůh spojuje, ďábel rozděluje.“ Platí jistě i pro Katolickou teologickou fakultu.