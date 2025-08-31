Předpisy by měly definovat rizikový majetek, uvedl audit k bitcoinové kauze

Audit ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na sociální síti X. Zároveň uvedlo, že chce vědět, zda zveřejnění celé auditní zprávy nemůže narušit trestní řízení. Obrací se proto na olomoucké vrchní státní zastupitelství, které policejní vyšetřování kauzy bitcoinového daru dozoruje.
Miliardový bitcoinový dar přijal pro ministerstvo od Jiřikovského předchozí ministr Pavel Blažek. Národní centrála proti organizovanému zločinu tyto okolnosti prověřuje pro podezření ze zneužití pravomoci, praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Policie zadržela Jiřikovského v polovině srpna a obvinila ho ze dvou skutků praní špinavých peněz, přičemž jeden zahrnuje i darování kryptoměny ministerstvu spravedlnosti. Soud Jiřikovského poslal do vazby. Ministerstvo spravedlnosti pak ohlásilo, že se k trestnímu řízení připojí jako poškozené.
Blažek kvůli aféře rezignoval a jeho nástupkyně Eva Decroix (ODS) slíbila postup ministerstva prověřit mimo jiné externím auditem. První část zprávy odevzdal auditor na konci července, druhou v neděli odpoledne, uvedlo ministerstvo.
„Vzhledem k předpokládanému vývoji lze očekávat, že stát bude v budoucnu postupně nabývat digitální aktiva. Ačkoli v současnosti objem těchto případů není významný, doporučujeme, aby se stát na tuto situaci připravil systémově,“ napsali auditoři ve druhé části shrnutí. Odborné kapacity by podle nich pro to mohly být vytvořeny na ministerstvu financí, které by pak poskytovalo podporu ostatním resortům.
Vnitřní předpis o pravidlech a postupech při hospodaření s majetkem státu by měl podle auditorů definovat pojem rizikový majetek a stanovit hraniční hodnotu, nad kterou by transakce procházely zesílenou kontrolou. „Klíčovým prvkem je povinné zapojení interního auditu jako nezávislého dohledového mechanismu u všech transakcí s rizikovým majetkem,“ píše se ve shrnutí. Hloubkově by se měly spolu s dárcem a původem majetku prověřovat i reputační rizika a ekonomická logika transakce.
Audit podle shrnutí také doporučil jasně určit, kdo bude zodpovědný za iniciaci právního stanoviska k majetkovým a finančním operacím, a zavést postupy pro aktivní spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). „Po provedení transakce doporučujeme zajistit možnost následných konzultací s externími subjekty,“ napsali auditoři.
V první části shrnutí auditorská firma Grant Thornton uvedla, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti.
Před přijetím daru mělo ministerstvo podle auditora podniknout kroky, které by toto riziko vyloučily. Úřad k transakci nepřistupoval s náležitou obezřetností v souladu s principem řádné správy a existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů, uvedl auditor. Problém podle něj spočíval v tom, že bitcoinovou transakci zřejmě nikdo nekoordinoval.
Ministerstvo se chce o zveřejnění poradit
Ministerstvo spravedlnosti nyní chce od žalobců zjistit, zda může zveřejnit celou auditní zprávu k přijetí bitcoinového daru. „Současně se obracíme na Vrchní státní zastupitelství v Olomouci s dotazem, zda zveřejnění celkové zprávy nemůže narušit trestní řízení. Auditní zprávu společně s reakcí VSZ předložíme vládě tento týden,“ napsalo dnes na síti X.
Decroix nechala vypracovat k postupu úřadů při darování bitcoinů také takzvanou časovou osu, která začíná dubnem 2015. Zprávu ke kauze měl jako koordinátor pro objasňování bitcoinové aféry vypracovat bývalý ústavní soudce David Uhlíř, ve funkci koordinátora ale předčasně skončil. Spekulaci, že se tak stalo kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, označila Decroix za zcela nepravdivou.
Ministerstvo spravedlnosti část bitcoinů darovaných Jiřikovským prodalo v aukcích. Blažek skončil ve funkci ministra v květnu kvůli pochybnostem o tom, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti. Případ vyvolal rozpory mezi vládními stranami. Opozice volala po pádu kabinetu, nebo aspoň po odchodu Zbyňka Stanjury (ODS) z pozice ministra financí. Opoziční tvrzení, že o daru předem věděl, Stanjura odmítl.