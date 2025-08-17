Jiřikovského obviněného v bitcoinové kauze poslal soud do vazby

Jednání se uskutečnilo přímo v budově městského soudu, bylo neveřejné. Vzhledem k tomu, že je budova o víkendu zavřená, média se nedostala ani tam.
Žalobci návrh na vazbu zdůvodnili obavami z útěku, z maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kterými může být obviněný vzat do vazby. Soudce musel obviněného vyslechnout a do 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce rozhodnout buď o propuštění na svobodu, anebo o vzetí do vazby.
Posuzoval například i to, zda by účelu vazby nešlo dosáhnout jinak, a to například dohledem probačního úředníka nebo jiným předběžným opatřením. Proti rozhodnutí o vzetí do vazby si obviněný může podat stížnost, která ale nemá odkladný účinek.
15. srpna 2025