Vrchní žalobce: Bitcoinová kauza je výjimečná, spolupracovalo 20 zemí světa

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  14:23aktualizováno  14:23
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Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové kauze. (16. dubna 2026) | foto: ČTK

Tomáš Jiřikovský (2018)
Kárim Titz, Pavel Blažek a Martin Nejedlý
Uvedení Radima Dragouna do funkce vrchního státního zástupce v Olomouci. (25....
Pavel Blažek
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Bitcoinovou kauzu, v níž byli obžalováni čtyři lidé v souvislosti s darováním bitcoinů s pochybným původem ministerstvu spravedlnosti, považuje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci (VSZ) za výjimečnou. Její mimořádnost podle vrchního žalobce Radima Dragouna spočívala nejen v rozsahu a náročnosti dokazování, ale i v potřebě rozsáhlé mezinárodní spolupráce a ve zkoumání transakcí s kryptoměnami.

Obžalobu státní zástupkyně podala ke Krajskému soudu v Brně, protože právě v jeho obvodu byl podle žalobců spáchán nejzávažnější ze stíhaných skutků. V kauze je obžalován programátor Tomáš Jiřikovský, exministr Pavel Blažek (dříve ODS), jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a Jiřikovského advokát Kárim Titz. Žalobkyně jim navrhuje mnohaleté vězení i peněžité tresty.

„Předmětnou trestní věc lze z pohledu státního zastupitelství a domnívám se, že i z pohledu Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) považovat za výjimečnou a jedinečnou,“ uvedl Dragoun. S žádným ze čtyř obžalovaných podle něj nebyla uzavřena dohoda o vině a trestu.

Dragoun řekl, že vyšetřování si vyžádalo mimořádné personální i odborné nasazení. NCOZ kvůli případu vytvořila speciální pracovní tým a na dohledu nad zákonností přípravného řízení se kromě dozorové státní zástupkyně podíleli i další žalobci.

Za mimořádně náročné označil Dragoun především dokazování týkající se jednání v kyberprostoru, které se odehrálo před delší dobou. Vyšetřovatelé proto museli získávat rozsáhlou právní pomoc ze zahraničí. Dragoun již řekl, že obvinění Jiřikovského týkající se jeho provozování darknetového tržiště je výsledkem spolupráce s 20 zeměmi světa.

Neobvyklou součástí případu bylo také trasování transakcí s kryptoměnami a jejich zajišťování pro potřeby trestního řízení. „Domnívám se, že orgány činné v přípravném řízení v této věci získaly řadu nových zkušeností, které budou využitelné v dalších trestních věcech, kdy lze očekávat, že četnost spojení kyberprostoru a kryptoměn s trestnou činností bude jen narůstat,“ míní olomoucký vrchní žalobce.

Výjimečný byl případ podle Dragouna také mimořádným zájmem veřejnosti a médií o informace z trestního řízení, ale i velmi vysokou aktivitou obhajoby obviněných, která opakovaně zpochybňovala řadu úkonů jak policejního orgánu, tak státního zástupce i soudů, a to i stížnostmi u Ústavního soudu, podotkl dnes vrchní žalobce.

Obžalobu podalo VSZ v Olomouci ke Krajskému soudu v Brně, byť se část jednání týkající se předání daru v podobě bitcoinů odehrála v Praze. Dragoun to vysvětlil tím, že v trestním řízení platí pravidlo, že pokud přichází v úvahu příslušnost několika soudů, řízení vede ten, u něhož státní zástupce podá obžalobu.

V tomto případě byla rozhodující skutečnost, že nejzávažnější stíhaný skutek, tedy drogová trestná činnost související s provozováním Jiřikovského darknetového tržiště, byla podle obžaloby spáchána v obvodu Krajského soudu v Brně. Ten zároveň spadá do působnosti olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Podání obžaloby svědčí také o tom, že nebyla uzavřena žádná dohoda o vině a trestu; Blažek, Daňhel i Titz, kteří jsou stíháni na svobodě, vinu již dříve popřeli. „Konkrétní stanoviska obviněných ke stíhané trestné činnosti v tomto stadiu nebudeme podrobněji uvádět,“ dodal Dragoun.

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