Obžalobu státní zástupkyně podala ke Krajskému soudu v Brně, protože právě v jeho obvodu byl podle žalobců spáchán nejzávažnější ze stíhaných skutků. V kauze je obžalován programátor Tomáš Jiřikovský, exministr Pavel Blažek (dříve ODS), jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a Jiřikovského advokát Kárim Titz. Žalobkyně jim navrhuje mnohaleté vězení i peněžité tresty.
„Předmětnou trestní věc lze z pohledu státního zastupitelství a domnívám se, že i z pohledu Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) považovat za výjimečnou a jedinečnou,“ uvedl Dragoun. S žádným ze čtyř obžalovaných podle něj nebyla uzavřena dohoda o vině a trestu.
Dragoun řekl, že vyšetřování si vyžádalo mimořádné personální i odborné nasazení. NCOZ kvůli případu vytvořila speciální pracovní tým a na dohledu nad zákonností přípravného řízení se kromě dozorové státní zástupkyně podíleli i další žalobci.
Za mimořádně náročné označil Dragoun především dokazování týkající se jednání v kyberprostoru, které se odehrálo před delší dobou. Vyšetřovatelé proto museli získávat rozsáhlou právní pomoc ze zahraničí. Dragoun již řekl, že obvinění Jiřikovského týkající se jeho provozování darknetového tržiště je výsledkem spolupráce s 20 zeměmi světa.
Neobvyklou součástí případu bylo také trasování transakcí s kryptoměnami a jejich zajišťování pro potřeby trestního řízení. „Domnívám se, že orgány činné v přípravném řízení v této věci získaly řadu nových zkušeností, které budou využitelné v dalších trestních věcech, kdy lze očekávat, že četnost spojení kyberprostoru a kryptoměn s trestnou činností bude jen narůstat,“ míní olomoucký vrchní žalobce.
Výjimečný byl případ podle Dragouna také mimořádným zájmem veřejnosti a médií o informace z trestního řízení, ale i velmi vysokou aktivitou obhajoby obviněných, která opakovaně zpochybňovala řadu úkonů jak policejního orgánu, tak státního zástupce i soudů, a to i stížnostmi u Ústavního soudu, podotkl dnes vrchní žalobce.
Obžalobu podalo VSZ v Olomouci ke Krajskému soudu v Brně, byť se část jednání týkající se předání daru v podobě bitcoinů odehrála v Praze. Dragoun to vysvětlil tím, že v trestním řízení platí pravidlo, že pokud přichází v úvahu příslušnost několika soudů, řízení vede ten, u něhož státní zástupce podá obžalobu.
V tomto případě byla rozhodující skutečnost, že nejzávažnější stíhaný skutek, tedy drogová trestná činnost související s provozováním Jiřikovského darknetového tržiště, byla podle obžaloby spáchána v obvodu Krajského soudu v Brně. Ten zároveň spadá do působnosti olomouckého vrchního státního zastupitelství.
Podání obžaloby svědčí také o tom, že nebyla uzavřena žádná dohoda o vině a trestu; Blažek, Daňhel i Titz, kteří jsou stíháni na svobodě, vinu již dříve popřeli. „Konkrétní stanoviska obviněných ke stíhané trestné činnosti v tomto stadiu nebudeme podrobněji uvádět,“ dodal Dragoun.