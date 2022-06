Je to jako v devadesátkách. Doufal jsem, že takové mafiány už nezažijeme, říká o Hlubučkově kauze politolog Valeš

Lidovky.cz: Starostové před volbami slibovali, že správu země svěří poctivým a důvěryhodným lidem. A pak přijde kauza Hlubuček a představa STANU jako slušných skautů je v troskách. Co to vypovídá o české politice?

Paradoxně to, že je pořád stejná. Současná kauza je jako přes kopírák se všemi ostatními, zjišťujeme, že paradoxně ty strany, které nejvíce brojí proti korupci, mají po volbách nejvíc másla na hlavě. Ať už to byly Věci veřejné či ANO, které také začínalo jako silně protikorupční strana. Ve skutečnosti však o tom, kam půjdou veřejné fondy, stále rozhodují různé mafiánské a polomafiánské podnikatelské struktury. Model nezdravého propojení byznysu s politiky je tady prostě pořád. Nedaří se ho rozbít, což je velice špatná zpráva.