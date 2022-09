Kauza Dozimetr je hrozná, ošklivá. Ale má očistný potenciál, tvrdí lídr STAN v Praze

Lidovky.cz: Vítězem voleb v Praze je Spolu se ziskem 19 mandátů. Jak velká šance je, že Spolu vytvoří na pražském magistrátu koalici s ANO?

Myslím, že to kolegové neudělají.

Lidovky.cz: Proč?

Protože to není dobrý vzkaz společnosti.

Petr Hlaváček (61 let)

Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. V letech 2010 až 2015 byl jejím proděkanem.

Nejprve pracoval v Projektovém ústavu výstavby hlavního města Prahy. Po roce 1989 si založil vlastní ateliér.

Byl rovněž ředitelem Institutu plánování rozvoje města (IPR), který připravuje Metropolitní plán.

V roce 2018 byl jako nestraník za TOP 09 zvolen zastupitelem hlavního města Prahy.

V radě byl jako 1. náměstek primátora odpovědný za oblast územního rozvoje a územního plánu.

Letos kandidoval coby lídr hnutí STAN.

Lidovky.cz: Dokázal byste si představit koalici, která funguje ve vládě na celostátní úrovni? Tedy SPOLU, Piráti a STAN?

Myslím, že jedna z cest je opravdu široká demokratická koalice, která si určí priority a obsazení gescí.

Lidovky.cz: Jaké priority to budou?

Jsou to témata, která už jsme dlouhodobě prosazovali na Institutu plánování a rozvoje (IPR). Jsou to témata jako dostupné bydlení, propojení s dopravou a další. Myslím, že ta trošku drsná kampaň přispěje k tomu, že si lidi uvědomí, že jsou to reálné projekty, na kterých se musí intenzivně pracovat.

Lidovky.cz: Už se tedy rýsují koaliční jednání?

Já nikomu nic neslibuju. V neděli se uvidím se všemi kromě zástupců ANO a SPD. Řeknu jim, co si myslím. Že by byl dobrý vzkaz veřejnosti udělat širokou koalici, rozdělit si gesce, podívat se na to, co je třeba v Praze udělat. A skutečně to udělat. Protože vy novináři jste extrémně otravní a za čtyři roky se zeptáte, co jsme udělali. A já, protože jsem zodpovědný, mám hrůzu v očích už teď.

Lidovky.cz: Máte hrůzu v očích?

Ano. A řeknu kolegům, aby ji taky měli. Čtyři roky jsou strašně krátká doba. Hodina ruštiny ve škole byla nekonečná, minuta měla hodnotu tisíc let. Kdežto tady na magistrát ráno přijdete, vypijete kafe a v osm večer jdete domů. Čas je téma, které by mohlo prolomit nějaké ideologické kecy v koaliční debatě.

Lidovky.cz: Myslíte, že byste bez kauzy Dozimetr získali v Praze víc než pět mandátů?

Kauza je hrozná, ošklivá. Ale má očistný potenciál. Myslím, že to v konečném důsledku zlepší fungování města. Určitě to STAN poškodilo, ale postavili jsme se k tomu chlapsky.

Lidovky.cz: Jak těžké bylo, když jste musel tak narychlo sehnat nové lidi na kandidátku?

Kandidátku jsem postavil na struktuře klasických „stanařů“, starostů jako třeba Antonín Klecanda nebo Michal Biskup z Vinoře. To je páteř STANu v Praze, jsou to velmi solidní a slušní lidé. K tomu jsem je doplnil mladšími. Protože tvrdím, a to taky použiji při koaličních jednáních, že město se staví pro mladou generaci. Nestaví se pro mě, já jsem celý život pracoval a všechno důležité už mám, ale to neplatí o mladých. A proto jsou na kandidátce i mladší lidé. Byť mají méně zkušeností, to celkem pěkně pan docent Svoboda komunikoval, neznamená to, že nemají nějaký pohled na svět a že o jejich vizích nemá přemýšlet třeba i člověk se zkušenostmi. A pak to přetvořit v nějakou hodnotu. Na kandidátku jsem postavil mladé lidi, lidi ze školství a z vědy. A taková by měla být Praha - s dostupným bydlením, pro mladé lidi, zaměřená na vědu, výzkum a alternativní technologie.

Lidovky.cz: Do toho patří i komunitní energetika.

Ano. Mrzí mě, že ten trend Praze unikl. Přitom celá Skandinávie na tom pracuje už deset patnáct let a realizuje projekty. V tom je budoucnost. Samozřejmě, že je potřeba dělat městský okruh a spoustu věcí. To jsou ale technické projekty, není to charakter města.

Lidovky.cz: Je něco, co byste zpětně v kampani udělal jinak? Co byste příště udělal lépe?

V kampani jsme jeli na úplné maximum. Asi jsme mohli něco udělat lépe, ale já o tom nevím. Měli jsme třeba připravená videa, která jsme nestihli vydat.