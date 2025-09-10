Kauza Dozimetr, nová odhalení. NCOZ obvinila bývalého šéfa DPP Dvořáka

Sám Dvořák o obvinění nic nevěděl. „To jsem neslyšel a přijde mi to jako nesmysl. Nic o tom nevím,“ řekl pro Odkryto.cz. Podle svých slov nedostal žádný dokument a už několik let nebyl s případem konfrontován. „Přijde mi to absurdní,“ dodal.
NCOZ nové skutečnosti nekomentovala. „Informace z trestního řízení poskytuje pouze Vrchní státní zastupitelství v Praze,“ uvedl mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej. K věci se odmítl vyjádřit i dozorující státní zástupce Adam Borgula.
Obvinění Dvořáka má podle všeho souvislost se svědectvím bývalého ekonomického ředitele DPP Mateje Augustína. Ten při jednom z výslechů, díky němuž se nakonec vyhnul obžalobě, zmínil právě Dvořákovo jméno.
Podle policie měl Augustín požádat Dvořáka, aby vystupoval jako prostředník skupiny kolem Michala Redla, která chtěla ovlivňovat zakázky dopravního podniku. Bývalý ředitel měl developerovi Serge Borensteinovi předat požadavek na úplatek pět milionů korun v souvislosti s projektem revitalizace okolí Nádraží Holešovice.
Dvořák připustil, že se s Augustínem sešel a že Borensteinovi vzkaz tlumočil. Tvrdí však, že dále v záležitosti nic nepodnikl a naopak vše oznámil policii.
„S panem Borensteinem jsme se shodli, že se s podobnými lidmi nebudeme stýkat. Nabídka nepadla oficiálně na půdě podniku, potkali jsme se někde v parku. Celé to působilo konspiračně a absurdně,“ řekl už před třemi lety v rozhovoru pro Seznam Zprávy.
Jméno Martina Dvořáka se objevilo i v takzvané jízdenkové kauze, kde figuroval společně s podnikatelem Ivo Rittigem. Soud jej však zprostil viny a stát mu následně vyplatil téměř milionové odškodné. Oba případy – Dozimetr i kauzu jízdenek – dozoruje stejný žalobce, Adam Borgula.