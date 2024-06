Praha podala trestní oznámení v kauze Dozimetr, audity ukazují na korupci

Auditoři pražského magistrátu prověřovali smlouvu dopravního podniku se společností Xanthus Servisní, společný podnik DPP a firmy Nové Holešovice a smlouvy s Akvo Praha o obnově stanice metra Palmovka.

Pražské zastupitelstvo a rada se po zásahu kriminalistů z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na magistrátu v červnu 2022 usnesly, že si nechají zpracovat audity, které ověří ekonomickou výhodnost smluv mezi dopravním podnikem a dalšími společnostmi. Podle mluvčího magistrátu Víta Hoffmana dospěli auditoři k závažným zjištěním, která ukazují na korupci ve firmě.

„Závažnost těchto zjištění v kontextu celé kauzy však nemůže z trestněprávního hlediska posuzovat pražský magistrát, ale Policie České republiky,“ uvedl mluvčí.

Společný podnik Nové Holešovice nechal magistrát prověřit, protože měl podezření na propojení některých účastníků kauzy Dozimetr s projektem plánované výstavby v okolí stanice metra C Nádraží Holešovice. Také zakázky zadané firmě Xanthus Servisní byly podle kritiků nevýhodné.

V současnosti je těsně před dokončením také hloubkový audit zakázek a majetkových transakcí DPP z let 2014 až 2022. Auditoři by měli mít připravené podklady do konce června. Poté, co se k auditu vyjádří DPP, dostane závěrečnou zprávu také hlavní město.

Základem kauzy Dozimetr je stíhání skupiny kolem podnikatele Michala Redla, o níž policisté tvrdí, že systematicky obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení.

Policie v kauze navrhla loni v říjnu obžalovat 11 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Mezi 11 obviněnými je bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN) či někdejší finanční ředitel DPP Matej Augustín.