Wollner jako tehdejší šéf pořadu Reportéři ČT nedovolil odvysílat reportáž o kauze prodeje městských pozemků v Lysolajích, který inicioval bývalý starosta Lysolají Petr Hlubuček (dříve STAN). Ten je obžalován v kauze Dozimetr týkající se údajné korupce v pražském dopravním podniku.

Šlachta k tomu v roce 2022 na svém facebookovém profil uvedl: „Dva roky. Tak dlouho měla Česká televize ve střižně reportáž o zlodějinách STANu. Nikdy ji ale nepustili ven. Proč? Protože je kryli.“

Wollner se však bránil tím, že reportérka Markéta Dobiášová, která na reportáži pracovala, ji nedokázala během několika měsíců dokončit a poté odešla pracovat do jiného média. S touto argumentací souhlasil podle Wollnerova vyjádření na síti X i soud.

„R. Šlachta se mi musí omluvit a zaplatit 400 000! Rozhodl soud v Břeclavi. Spojil mě s kauzou Dozimetr a krytím zločinu. Reportáž M. Dobiášové o Lysolajích byla nehotová, scénář zmatečný, projevila pomstychtivost. Odůvodnila soudkyně Radka Konečná!“ napsal novinář.

Obdobný spor Wollner dříve vedl a předsedou SPD Tomiem Okamurou. Skončil smírem, Okamura se omluvil.

Wollner přiznal, že je pro něj výsledek soudního sporu se Šlachtou velkou úlevou. „Soud jednoznačně určil pana Šlachtu jako povinného se mi omluvit do tří dnů a smazat příspěvek, který o mě zveřejnil na sociálních sítích. Jako bývalý elitní policista neověřoval fakta. Zveřejnil něco, co mu dal anonym. Spojil mě s velice vážnou věcí s ohledem na to, že jsem byl veřejná osoba s velkým dosahem. Řekl o mě, že jsem kryl zločin,“ řekl pro iDNES.cz.

Wollner se vrátil k inkriminované reportáži připravované jeho tehdejší kolegyní Markétou Dobiášovou: „Reportáž byla zcela jistě nehotová, scénář byl nehotový, nesouvislý. Její výpověď byla nevěrohodná, a podle soudkyně projevovala znaky pomstychtivosti. Paní Dobiášová vytvořila dojem, že kauzu Lysolaje je možné spojit s kauzou Dozimetr. S panem Hlubučkem jsem se absolutně neznal, jenom jsem vedle něj seděl na předávání cen Czech Press Photo. Tuto fotku z roku 2018 použil v roce 2022 pan Šlachta a tvrdil, že jsme kamarádi,“ dodal Wollner.

Robert Šlachta @RobertSlachta Tohle si tady odložím. Ale, že jim to spolu sluší 🙃

Pojďme si počkat na vyjádření pana generálního ředitele ČT, kterému jsem poslal dotazy k zastavení celé kauzy o Hlubučkovi právě panen Wollnerem.

Šéf Přísahy Robert Šlachta reagoval, že rozhodnutí soudu respektuje, ale nesouhlasí s ním. „Určitě se vůči němu odvolám. Jako bývalý policista a speciálně jako politik jsem povinný upozornit na všechny trestné činnosti. Proto, když mi přišel anonym, upozorňující na nedovysílanou reportáž ČT, musel jsem o tom informovat lidi, a taky podat trestní oznámení,“ uvedl pro iDNES.cz.

Doplnil, že celou kauzu řešil s ČT. „Proto absolutně nechápu, proč mě žaluje Wollner. Je snad Česká televize?“ dodal.

Wollner byl od roku 2004 redaktorem publicistického pořadu Reportéři ČT, později moderátorem a nakonec šéfredaktorem celé reportážní publicistiky České televize. Po obvinění ze sexuálního obtěžování a bossingu Českou televizi v roce 2023 opustil.