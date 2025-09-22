Nejvyšší tresty mohou dosáhnout až na 13 let a čtyři měsíce ve vězení. U trestných činů spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny se horní hranice sazby zvyšuje o třetinu. A přesně o takový případ jde u kauzy Dozimetr podle státního zástupce Adama Borguly. Obžalovaným klade za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami.
Hlavním aktérem celé skupiny byl vlivný podnikatel Michal Redl. Ten měl skrze svůj vliv na dřívějšího náměstka primátora Michala Hlubučka (STAN) dosazovat spřízněné lidi do vedoucích pozic v DPP. Ti pak měli ohýbat a ovlivňovat zakázky, ze kterých si celá skupina vybírala podíl. Jedním z takto dosazených lidí byl například ekonomický náměstek DPP Matej Augustín. Jeho obžalobu ale státní zástupce nakonec stáhl. Nejspíš díky tomu, že s policií spolupracuje.
Už v minulosti s policií spolupracovali i další dva důležití aktéři celé aféry – Zakaría Nemrah a Pavel Dovhomilja. Zakaría Nemrah si u soudu na konci dubna vyslechl trest pouze v podobě pokuty ve výši tří milionů korun. Dovhomilja dokonce musí zaplatit ještě o milion méně a navíc má status spolupracujícího obviněného.
Z přepisů policejních výslechů, které má iDNES.cz k dipozici přitom vyplývá, že Dovhomilja byl jedním z hlavních aktérů celé kauzy a spolu s dalšími čtyřmi si rozděloval peníze z úplatků.
Kromě Redla a Hlubučka jsou v hlavní větvi případu obviněni Redlovi spolupracovníci Pavel Kos a Ivo Pitrman, podnikatel Maroš Janovič a údajně skupinou dosazení vedoucí různých oddělení DPP Luděk Šteffel, Dalibor Kučera a Martin Vejsada. Pavel Kos byl už v minulosti odsouzen za daňové úniky ve výši 135 milionů korun.
Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Celá kauza Dozimetr se dostala na světlo v červnu 2022 po rozsáhlé policejní razii v červnu roku 2022.