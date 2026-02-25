Pokračuje soud v kauze IKEM. Byly to mafiánské metody, stěžuje si svědek

Ve středu pokračuje líčení v kauze Institutu pro klinickou a experimentální medicínu (IKEM). Bývalý a dnes již zesnulý ředitel Michal Stiborek podle obžaloby se svými dvěma spolupracovníky Jiřím Malým a Petrem Raškou vydíral kardiochirurgy Jana Pirka a Ivana Netuku. Oba obžalovaní vinu odmítají. Ve středu vypovídá Jiří Froněk, přednosty Kliniky transplantační chirurgie IKEM.
Soud pokračuje v projednávání případu údajného vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky z IKEM. Obžaloba z něj viní bývalého náměstka ředitele IKEM Jiřího Malého a někdejšího šéfa IT odboru Petra Rašku. (25. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk. (5. prosince 2024)
„V roce 2017 jsem se přihlásil do výběrového řízení na ředitele IKEM jako protikandidát pana Stiborka. Důvod byl to, že jsem byl nespokojený s vedením,“ uvedl Froněk na úvod svého svědectví.

„Výběrové řízení jsem prohrál a následující roky byly složitější. Chyběla elementární vůle a vstřícnost a situace se vyhrocovala,“ popisoval dále svědek. „Poslední kapkou byl pokus z obvinění z neposkytnutí péče,“ sdělil Froněk. Byl podle svých slov obviněn z toho, že si neváží kolegů ze Slovenska. Za jeho zády totiž měla být domluvena spolupráce se slovenskými lékaři. Froněk o takovém projektu ale nevěděl, a proto se jej odmítl účastnit, protože měl pocit, že neúplnost organizace této spolupráce by mohla ohrozit pacienty.

V souvislosti s opakovanou Froňkovou účastí ve výběrovém řízení svědek údajně čelil „mafiánským praktikám“, kdy právní zástupce bývalého ředitele Stiborka začal požadovat po Froňkově rodině, aby „vypadla z této země“. To prý Stiborek se svým právníkem zopakovali později i Froňkově manželce. Ředitelkou IKEM byla nakonec jmenována Helena Rögnerová. „Bez výběrového řízení,“ doplnil Froněk.

Právě proto ho vedení obvinilo z neposkytnutí péče. Z toho důvodu se Froněk rozhodl zajít za tehdejším ministrem zdravotnictví. „Nad ředitelem IKEM je jen ministr zdravotnictví. Z pochopitelných důvodů jsme se k němu objednali spolu s panem Netukou i panem Pirkem,“ uvedl Froněk. „Pan ministr nám řekl, že ho to vůbec nezajímá a že to odmítá řešit. Doporučil nám, ať se obrátíme média,“ stěžoval si svědek. „To jsme odmítli,“ dodal Froněk. Na tehdejšího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) si stěžoval u soudu i údajně poškozený Ivan Netuka, když řekl, že je „prase“.

Pro Pirka to byl šok

Jan Pirk vypovídal před soudem v souvislosti s kauzou v prosinci a jednání ze strany obžalovaných označil za „největší šok a zklamání“. „Zanechal na mně a mé rodině stopy, ze kterých se vzpamatováváme dodnes,“ popsal v prosinci před soudem.

Podle obžaloby Malý Pirkovi vyhrožoval zveřejněním kompromitujících materiálů, které měly dokazovat například Pirkovo napojení na firmu, jež v minulosti do IKEM dodávala zdravotnické potřeby. Dokumenty byly falešné a podle obžaloby je nechal vyrobit druhý z obžalovaných Petr Raška.

Před soudem v listopadu minulého roku vypovídal také druhý údajně poškozený, Ivan Netuka. Kardiochirurg celou situaci popsal jako plán zastrašení. Netuka si tajně pořídil nahrávku, na které mu ředitel nemocnice Michal Stiborek za přítomnosti náměstka Malého říká, že „za ním stojí lidé, kteří pracují i fyzicky“.

Takové nařčení bývalý náměstek Malý odmítl už v říjnu minulého roku a označil Netuku za „inteligentního manipulátora“. Bývalý náměstek odmítl, že Netuku na nahrávce vydíral, šlo podle něj o schůzku k řešení problému s prošlým materiálem za 16 milionů korun. Upozornil také na to, že schůzka byla nahraná v roce 2021, trestní oznámení podal Netuka až v roce 2023. Jeho obhájce nahrávku také zpochybnil.

Podle Malého měl kardiochirurg za cíl zdiskreditovat vedení nemocnice. “Osobně si myslím, že celá tato kauza je bezprecedentním útokem pana Netuky, který chce ovládnout nemocnici,“ dodal. Malý dvacet pět let pracoval na své kariéře, která je teď podle jeho slov naprosto zničená. Případ podle něj poškodil i jeho rodinu, především nemocného bratra, který musí být pravidelně hospitalizován na psychiatrii.

Malý zároveň připomněl, že Netuka i Pirk jsou nejen lékaři, ale i velmi politicky exponované osoby. „Pan Netuka působí jako poradce premiéra Petra Fialy, pan Pirk je kromě kardiochirurga také senátorem za koalici SPOLU. Tudíž určitě nejsou bez poskvrny,“ řekl soudkyni. Pirk podle něj na půdě Senátu například vyvolal schůzi zdravotnického výboru o situaci v IKEM.

