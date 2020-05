Kauza kolem nedostatku roušek nebude mít dohru ve vedení kraje, uvedl náměstek Petera

PRAHA Kauza ochranných pomůcek u středočeské záchranné služby nebude mít vliv na koaliční spolupráci ČSSD a ANO, řekl hejtmančin náměstek za ČSSD Miloš Petera. Na nedostatek roušek a respirátorů si počátkem pandemie stěžovala záchranářka ze Zdib Veronika Brožová. Kraj tvrdí, že neměla pravdu, a podal trestní oznámení pro údajné šíření poplašné zprávy. Jeho postup kritizovala nejen opozice, ale i předseda středočeské ČSSD Robin Povšík.

Šéf středočeské ČSSD v úterý označil podání trestního oznámení za politicky i morálně nepřijatelné a vyzval hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) k jeho stažení. Třebaže Povšík není ve vedení kraje, za postoj úřadu se omluvil. Vedení kraje se v úterý k výzvě nevyjádřilo.



Podle Petery by kauza neměla mít vliv na další spolupráci ČSSD a ANO ve vedení kraje. „Informoval jsem se u radních a oni určitě nejsou pro to, abychom ukončili vládní spolupráci. Je potřeba si to vyříkat,“ uvedl Petera.

Policie se podle pořadu České televize (ČT) Reportéři zajímá o Brožovou a server Náš region, který od záchranářky informace převzal. Předmětem trestního oznámení byla podle radního pro zdravotnictví Roberta Bezděka (ANO) činnost médií. Na koho oznámení míří, nechtěl upřesnit s poukazem na to, že případ se prošetřuje. Petera se domnívá, že oznámení nesměřovalo proti Brožové, ale proti způsobu, jakým byly informace zveřejněny. „Myslím si, že čas ukáže, že to není až tak dramatické z hlediska koalice,“ dodal.

Záchranářka 17. března v otevřeném dopise hejtmance napsala, že na jejím stanovišti byl jediný respirátor a tři balíčky ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi, roušky měli záchranáři údajně vlastní. Kraj to odmítá. V té době bylo podle něj každé sanitní vozidlo vybaveno třemi sety pro použití při kontaktu s pacientem s podezřením na vysoce nakažlivou nákazu. Pokud by se set použil při zásahu, měl by být okamžitě doplněn na stanovišti z okresního či centrálního skladu. Ochranné prostředky byly podle hejtmanství distribuovány ihned.

Po zveřejnění informací začali údajně na krajský úřad volat lidé s dotazy, zda záchranka situaci zvládne. Kraj se v souvislosti s článkem v Našem regionu rozhodl 19. března podat trestní oznámení. Případem se zabývají kriminalisté z odboru extremismu a terorismu. Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka je to kvůli nouzovému stavu, kdy vyšetřování možného šíření poplašné zprávy spadalo do jejich gesce.