Kauza Pilc obnažila vládní rest. Ani po třech letech nesehnala odborníky na kontrolu zpravodajců

Praha Před pěti lety díky informacím od tajných služeb ze dne na den přišel o bezpečnostní prověrku. A musel skončit ve funkci náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky. Po pěti letech přišel v případu generála Rostislava Pilce zásadní obrat a certifikát na stupeň přísně tajné v prosinci získal a chce ztracenou funkci zpět.

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ), který prověrky udílí, vysvětlení veřejnosti neposkytl. Jeho rozhodování závisí na informacích, které získá od zpravodajských služeb. Jak mohli zpravodajci poskytnout u stejné osoby tak diametrálně odlišné hodnocení, však zůstane zřejmě zahaleno tajemstvím. Chybí totiž instituce, která by se jim mohla podívat pod prsty.



Rostislav Pilc si podává ruku s Milošem Zemanem.

V parlamentu sice existují kontrolní komise k činnosti Bezpečnostní informační služby (BIS), Vojenského zpravodajství (VZ), Úřadu pro zahraniční styky a informace i NBÚ, avšak dohled nad nimi je považován za bezzubý. Nemohou totiž vstupovat do živých kauz. Celá záležitost je o to pikantnější, že za necelé dva týdny uplynou tři roky od chvíle, kdy mělo mít Česko efektivní nástroj ke kontrole tajných služeb. K 1. lednu 2018 měl vzniknout pětičlenný „orgán nezávislé kontroly“, který by měl pravomoc požadovat po ředitelích tajných služeb i nejpřísněji utajované informace z probíhajících operací. Počítala s tím novela zákona o zpravodajských službách. Jenže i přes legislativní úpravu dodnes vznikl jen na papíře.

„Kašlou na to“

„Je to špatně, že to není. Mám pocit, že na to úplně kašlou,“ kritizoval pro Lidovky.cz neschopnost kabinetu Marek Benda (ODS), sněmovní matador a člen kontrolní komise k činnosti BIS. Vláda se brání, že nemá lidi. „Od doby platnosti uvedené novely jsou opakovaně činěny kroky k získání potřebného počtu kandidátů. Několikrát byli ze strany předsedy vlády vyzváni i písemně zejména členové vlády o dodání návrhů s možnými kandidáty a zatím se bohužel stanoveného počtu k podání návrhu nepodařilo dosáhnout,“ napsala serveru Lidovky.cz Jana Adamcová, mluvčí vlády.

Podle novely musí vláda předložit sněmovně celkem deset kandidátů. Z nich má být vybraná finální pětice. „U Úřadu vlády je v současné době evidováno sedm kandidátů, kteří splňují požadavky zákona a dalších 7, kteří však zatím nesplňují požadavek bezpečnostní prověrky na stupeň přísně tajné,“ doplnila Adamcová.

Delší dobu se přitom v odborné veřejnosti debatuje o nebývale přísných kritériích pro členy takzvané rady moudrých. Kromě magisterského titulu z práv zákon požaduje od členů kontrolního orgánu minimální věk 40 let. Zároveň to nesmí být nikdo, kdo v posledních třech letech pracoval v nějakém bezpečnostním sboru či v armádě. Vyloučen je i souběh práce s politikou či s funkcí soudce. Nepřípustní jsou i prezident, členové vlády, jejich političtí náměstci, poslanci, senátoři i krajští a komunální zastupitelé. „Jestliže chci něco takového ustavit, musím se aktivně snažit sehnat lidi,“ upozornil však Benda.

Generálové v pozoru

Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu.

Nad případem exšéfa vojenské kanceláře Pilce kroutí hlavou bývalí vysoce postavení armádní důstojníci. „Generál Pilc není první, kdo se s takovým problémem setkal. Šel ale důsledně za svou pravdou, že není důvod mu prověrku odebrat, a uspěl i u soudu. Je podle mne nutné najít důvody, proč mu byla prověrka odebrána. A vyvodit případně odpovědnost konkrétní osoby. NBÚ má fakticky sílu vám zničit kariéru, kterou si budujete celý život,“ upozornil Lidovky.cz Jiří Šedivý, exnáčelník generálního štábu.

Nad délkou řízení se pozastavil Miroslav Žižka, bývalý první zástupce náčelníka generálního štábu, který dnes pracuje ve společnosti LPP. Kvůli ukončení prověrky na přísně tajné musel sám v srpnu odejít z funkce jednatele společnosti. „Neexistuje možnost se bránit a zjistit důvody, proč byla prověrka držiteli odebraná. S velkým předstihem jsem si zažádal letos v lednu o novou prověrku na důvěrné a po jedenácti měsících není vydané rozhodnutí. Řízení stále probíhá,“ řekl serveru Lidovky.cz Žižka, který dříve v armádě působil jako velitel pozemních sil. Má za sebou nasazení v zahraničních misích i zkušenosti z NATO.

Procesy spojené s udělováním prověrek dle něj mohou vzbuzovat podezření ze zneužití v rámci konkurenčního boje mezi různými skupinami. Ničí kariéry lidí. „Ať existuje komise na kontrolu tajných služeb, která to prověří a zjistí, jestli byl postup oprávněný, nebo ne,“ přimlouval se v kauze Pilc Žižka.

Bývalý šéf vojenské rozvědky Andor Šándor

Místo po Pilcovi obsadil v roce 2016 generála Jan Kaše. Návratu na Hrad by proto musela předcházet personální rošáda. Dle informací serveru Lidovky.cz je Kaše už ve vojenském důchodu. Podle exšéfa armádní tajné služby Andora Šándora by Pilcovi, který dnes pracuje v Řízení letového provozu, měl být umožněn návrat do služby. „Nemělo by to skončit tím, že ho armáda nevezme a nenajde se pro něj odpovídající místo. Určitě není v důchodovém věku. Hodnost generálmajora mu taky zůstala,“ řekl serveru Lidovky.cz Šándor.