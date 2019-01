Kauza policista vs. motorkář jde do druhého kola. Soudní síň bude narvaná, slibují policejní odbory

PRAHA Soudní kauza policisty Šimona Vaice na sebe upoutala pozornost z více důvodů. V první řadě otevřela otázku, co všechno lze považovat za legální donucovací prostředek. Vaic postavil pronásledovanému motorkáři do cesty služební auto. Soud policistu v prvním kole očistil. Kauza zaujala i masivní podporou, kterou kolegové Vaicovi organizovaně vyjádřili. Kauza vstoupí v lednu do druhého kola. Policisté se opět chystají ozvat.

Za Vaice se postavila Unie bezpečnostních složek, což je odborová organizace sdružující policisty, hasiče nebo celníky. V den vynesení rozsudku, 10. října loňského roku, se před budovou Obvodního soudu pro Prahu 8 sešly desítky členů unie, aby demonstrovali sympatie k obžalovanému kolegovi. Podle jejich přesvědčení konal svou služební povinnost.

Soud z policisty obžalobu pro těžké ublížení na zdraví sňal, ale státní zástupce se odvolal. Už 15. ledna se dostane případ na stůl nadřízenému Městskému soudu v Praze. „Kluci, co s Šimonem Vaicem slouží, se půjdou k soudu podívat. Jednací síň bude určitě narvaná,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz šéf výkonného výboru unie Aleš Lehký, který organizoval říjnovou manifestaci.

Lidovky.cz: Budete podobnou demonstraci organizovat i 15. ledna, kdy se uskuteční odvolací jednání u Městského soudu v Praze?

V současné době nic takového připravovat nebudeme. Vzhledem k tomu, jak jde soud rychle, nechceme to zbytečně rozpálit.

10 minut honičky Šimona Vaice přivedl před soud incident z odpoledne 16. července 2017. Policejní hlídka se v Praze 8 v ulici Voctářova zařadila za podezřelého motorkáře, který už jednou údajně policii ujížděl. Muž na motocyklu, Tomáš B., se policii opět snažil zmizet, projel několika křižovatkami na červenou.

Honičku trvající 10 minut ukončil v Těšňovském tunelu Vaic svým služebním vozem, který postavil Tomášovi B. do cesty. Motorkář utrpěl několik zranění, kvůli nimž byl 12 týdnů v pracovní neschopnosti. Později se ukázalo, že neměl na motorce co dělat, měl zabavený řidičský průkaz.

Lidovky.cz: Z rychlosti nařízeného odvolacího jednání usuzujete, že soud druhého stupně potvrdí původní osvobozující rozsudek?

Určitě. Vzhledem k tomu, že to jde tak rychle, už je tam podle mého jasný náhled odvolacího soudu. Nepředpokládám, že změní názor.

Lidovky.cz: Po zmíněné říjnové demonstraci nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že se mu takové gesto nelíbí. Policisté demonstrující před budovou soudu prý podlamují důvěru v justici. Mělo toto jeho vyjádření vliv na to, že napodruhé takovou akci svolávat nebudete?

To je mi úplně jedno. Ať si říká, co chce. Myslím si, že výsledek soudu to v žádném případě nemohlo ovlivnit. To bychom tam museli křičet nebo něco podobného, ale to bylo opravdu jen na podporu Šimona Vaice. Rok byl v celé kauze sám. Docela mi vadilo, že se ho nikdo nezastal.

Lidovky.cz: Vy tedy nesouhlasíte s Pavlem Zemanem, že policisté by neměli demonstrovat před soudem v den hlavního líčení?

Ne. Normální soudce se přece nenechá ničím ovlivnit. Musel by být blázen. Soudce je v bezpečí své jednací síně, za bezpečnostním rámem a s justiční stráží.

‚S Šimonem jsme byli domluvení‘

Lidovky.cz: Z Unie bezpečnostních složek tedy v odvolacím řízení nikdo nevyrazí vyjádřit podporu Šimonu Vaicovi?

Teď jsme se sice dohodli, abychom to nerozviřovali, protože Šimon potřebuje taky trochu klidu. Ale kluci, co s ním slouží, se budou k soudu podívat. Jednací síň bude určitě narvaná.

Lidovky.cz: Bude v této kauze unie konat ještě nějaké kroky, nebo pro ni případ skončil onou říjnovou manifestací před obvodním soudem?

Trochu jsme to rozjeli na parlamentní úrovni. Pár poslanců se toho chytlo, například pan poslanec (Robert) Králíček nebo paní poslankyně (Hana) Válková (oba ANO). Chtěli přispět k tomu, aby se změnil pohled na použití donucovacího prostředku. To je věc, která je neukotvená a její výklad není jednotný.

Lidovky.cz: Co tedy bude dál?

Do začátku odvolacího soudu uděláme tiskovou konferenci, měla by proběhnout příští týden na poslanecké půdě. Poslankyně Válková už mluvila s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem, na školení soudců díky tomu měl proběhnout náhled právě na tento případ.

Lidovky.cz: Mohl byste to rozvést?

Mám zprávy, že díky tomu by se měl u soudů výklad donucovacího prostředku ustálit. Vaicův případ totiž vznikl z prostého důvodu. Bylo to kvůli tomu, že GIBS neměla takovou kauzu okovanou rozsudkem. Proto to státní zástupce z opatrnosti obžaloval.

Lidovky.cz: Poslouží zmíněná tisková konference i pro veřejné vyjádření podpory Šimonu Vaicovi?

Určitě. Budeme chtít také představit plánovanou změnu výkladu donucovacího prostředku, jak jsem o ní mluvil. Jde nám i o vyjádření se k celé této problematice, protože v Praze je poslední dobou takových případů dost.

Lidovky.cz: Jak vlastně Šimon Vaic reagoval na to, když se na podzim sešlo na jeho podporu tolik lidí?

My jsme s ním na tom byli domluvení. Nechtěl jsem dělat nic, aby o tom nevěděl. Ale myslím si, že byl překvapený, že přišlo tolik lidí. Ocenil to. I vedení policejního prezidia bylo rádo, že jsme to zorganizovali.