Kauza Rath II dostala zelenou, soud startuje v lednu. Exhejtmanovi se postaví chráněnec Bradáčové

PRAHA V druhé korupční kauze Davida Ratha se nezopakoval stejný scénář, jako se tomu stalo loni v lednu. Tehdy pražský krajský soud vrátil obžalobu do rukou policii. Tentokrát ale příběh vystavěný státním zástupcem soud přijal, kauzu začne objasňovat nadcházející rok v lednu. Rozvětvená skupina firem, politiků a manažerů podle žalobce pokoutně ovládla tendry ve středočeských nemocnicích, na úplatcích si údajně smluvili 66 milionů korun.

Zatím 32 jednacích dní si vyhradil Krajský soud v Praze na to, aby se dobral skutečné úlohy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha, Kateřiny Pancové a Petra Kotta a dalších šesti lidí a osmi firem v údajných manipulacích se zakázkami na rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, výstavby parkoviště u špitálu v Mladé Boleslavi či dodávku sanitek středočeské záchrance. Proces startuje 19. ledna, líčení je naplánované do 29. března.

„Z mnou dozorovaných trestních věcí jde jistě o věc dosud nejvíce mediálně sledovanou. Obdobně komplikovaných a závažných trestních věcí, týkajících se většího počtu obviněných právnických a fyzických osob, nicméně na zdejším státním zastupitelství dozoruji několik,“ sdělil serveru Lidovky.cz žalobce z Vrchního státního zastupitelství Jiří Pražák, který případ poslal k soudu.

Pražák patří k mladé generaci státních zástupců, kteří mají blízko k pražské vrchní žalobkyni Lence Bradáčové. Pražák v minulosti působil na státním zastupitelství v Ústí nad Labem, kde svou současnou nadřízenou poznal. Později si ho stáhla na stáž do Prahy, kde nakonec zakotvil. Než Rathovu známější kauzu sedmi milionů korun v krabici od vína převzal žalobce Petr Jirát, práci policie dozoroval právě Pražák.

„Bude to dobrá konfrontace s novou garniturou prokurátorů, bude to zajímavé srovnání,“ řekl k tomu pro Lidovky.cz David Rath. V příběhu zhmotněném zadržením exhejtmana s krabicí plnou milionů ho posadil na lavici obžalovaných zmíněný Jirát, s nímž absolvoval několik výživných slovních výměn v médiích. „Byl to pro mě až archetypální prokurátor, závan 50. let, měl jsem pocit jako z filmu pro pamětníky,“ podotkl Rath.

První soudce je v důchodu, novou tvář Rath nezná

Když se současný případ údajné korupce ve středočeských nemocnicích dostal ke krajskému soudu v létě 2016 poprvé, dostal ho do rukou senát v čele se soudcem Ivem Zelinkou. Loni v lednu soudce rozhodl, že případ do soudní síně nepatří. Policii vrátil spis kvůli tomu, že nasazení odposlechů neproběhlo v harmonii se zákonem. Zelinka přitom letos talár svlékl, odešel do důchodu.

„Případem se bude zabývat senát, jehož předsedkyní je Mgr. Iva Říhová,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí soudu Jitka Kubešová. Z mediálně známých kauz Říhové vystupují případy násilných trestných činů. Letos v srpnu poslala na 15 let za mříže čtyřiapadesátiletého stánkaře za to, že téměř ubodal poštovní doručovatelku. Ještě přísnější trest, 16,5 let, od ní dopadl předloni na muže, který při konfliktu kvůli své snoubence zavraždil oponenta.

Soudkyně Říhová si v případě Ratha drží od médií distanc. Exhejtman je proslulý tím, že nevynechá žádnou možnost napadnout soudce kvůli podjatosti. Soudce Roberta Pacovského z kauzy milionů v krabici opakovaně nařkl z postupu na objednávku. „Věřím, že jistě pochopíte, pokud nebudu tento případ do médií jakkoliv komentovat,“ sdělila serveru Lidovky.cz soudkyně Říhová. „Nic o ní nevím,“ poznamenal k ní Rath.

‚Kdyby měl někdo rozum, případy spojí‘

Na rozdíl od předchůdce Zelinky hodlá soudkyně Říhová obžalobu projednat v hlavním líčení, změnila se totiž situace. Nejvyšší soud loni v červnu přiznal odposlechům platnost, Pražákova obžaloba proto na druhý pokus prošla. Případ posunul k soudu letos v červenci. Soudkyně Říhová bude moci všechny prostředky zajištěné operativní technikou využít, právě ty mají v případu největší váhu.

Kauza Rath II Ve druhé větvi kauzy Rath čelí obžalobě vedle Davida Ratha Kateřina Pancová, její muž Petr Kott, ředitel středočeské záchranky Martin Houdek, bývalý člen představenstva Metrostavu Pavel Pilát či jeho někdejší kolega z firmy Jiří Anděl.

Státní zástupce obžaloval také stavební firmu Metrostav, spolu s ním i dalších sedm společností včetně Konstruktivy Branko nebo JIPE.

Skupinou se line obžaloba z přijetí úplatku, podílnictví, sjednání výhody při veřejné zakázce či poškození finančních zájmů Evropské unie.

Manipulovat se mělo se zakázkami na rekonstrukci bloku C2 v Nemocnici Kladno, opravou Pavilonu O nemocnice v Kolíně, vybudováním parkoviště a pavilonu Palackého v mladoboleslavském špitálu a tendrem na dodání 48 sanitek pro středočeskou záchranku.

Obě větve Rathovy kauzy policie začala prověřovat v jednom balíku, společně byly povolené i odposlechy. Teprve pro fázi vyšetřování kriminalisté případ rozťali vedví. Větev se sedmi „vinnými“ miliony se prozatím završila letos v červnu u pražské krajské instance, soudce Pacovský exhejtmanovi vyměřil 8,5 roku ve vězení. Sankce je nepravomocná. Druhá linie se začne u stejného soudu odvíjet za tři měsíce.

„Kdyby někdo v soudní soustavě měl rozum v hlavě, tak ty dva případy spojil,“ stěžuje si Rath. Nerozumí tomu, proč se soud s jeho údajnými zločiny vypořádává nadvakrát, když policie vychází z jedné skupiny důkazů. „Opakovaný vtip už nebude vtipem. Jsem odhodlán se tomu v rámci maximálních možností věnovat a na místě dokazovat absurditu, že totéž se řeší podruhé,“ zmínil Rath, který je připravený se líčení účastnit osobně.

Při projednávání kauzy sedmi milionů v krabici od vína byla Rathova obrana doslova urputná, podal třeba stížnost na státního zástupce, vymezoval se proti soudci či na poslední chvíli vyměnil advokáta. S obdobnou taktikou protistrany počítá i státní zástupce Pražák. „V rámci řízení před soudem lze ze strany obžalovaných očekávat využití veškerých prostředků, kterém jim právní řád České republiky poskytuje,“ poznamenal žalobce.