Poslanci jednají o usnesení, ať prezident dodržuje Ústavu při jmenování ministrů

Ministr za Motoristy navrhl usnesení, aby prezident Petr Pavel respektoval Ústavu, když je mu navržen člen vlády.
„Věříme, že pan prezident by se nad takovým usnesením mohl zamyslet,“ odvětil šéf Motoristů Petr Macinka na dotaz iDNES.cz, jaký bude další postup, jestliže ani poté, co Sněmovna usnesení přijme, prezident Turka nejmenuje.
Koalice ANO, SPD a Motoristů má ve Sněmovně většinu 108 hlasů, která ve čtvrtek vyslovila důvěru vládě Andreje Babiše, takže je evidentní, že prosadí i usnesení vyzývající prezidenta, jak má postupovat.
Vláda v pondělí schválila, že Turek bude novým vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.
Je to dočasné řešení, aby mohl pracovat na své agendě na resortu životního prostředí,“ řekl Babiš po jednání vlády. „Toto není ústavní, ale technické řešení,“ dodal šéf Motoristů sobě Petr Macinka, ministr zahraničí, který je pověřený řízením ministerstva životního prostředí.