Kauza útisku nájemníků advokáty byla promlčená, její soudce teď sám čelí kárné žalobě

Brno Soudce Jaroslav Pytloun trvá na tom, že v kauze advokátů Karla a Lenky Hnilicových postupoval „přesně a přísně“ podle práva. Jejich stíhání zastavil kvůli promlčení, podle kárné žaloby podané nadřízenými z Městského soudu v Praze tomu však předcházela Pytlounova nedůslednost. Žalobu ve čtvrtek začal projednávat kárný senát Nejvyššího správního soudu, verdikt ale nevynesl.

Nadřízení nežádají pro Pytlouna žádný trest, je to prý jinak velmi zdatný soudce. Cílem kárné žaloby je „vymezit mantinely“. „Z téhle věci na mě dýchá poněkud formalismus a nedůslednost. Chtěli bychom vědět, jestli to může být kárné provinění,“ uvedl místopředseda městského soudu Jaroslav Cihlář. Pytloun označil sám sebe za „zkušební vlaštovku“, domnívá se, že mu nelze klást k tíži mezeru v zákoně.



Kárný senát vzal čas na rozmyšlenou, podle předsedy Radovana Havelce si je vědom precedenčního potenciálu kauzy. Rozhodnutí vyhlásí 25. října.

Hnilicovi původně dostali podmíněné tresty za útisk nájemníků v Lopatecké ulici v Praze. Údajně jim postupně znemožňovali vytápění bytu, koupání či praní prádla. Pytlounův odvolací senát advokáty obžaloby zprostil a postoupil případ městské části do přestupkového řízení. Nejvyšší soud ale vyhověl dovolání Nejvyššího státního zastupitelství a případ vrátil k městskému soudu.

Poté se začalo projednávání kauzy před odvolacím senátem vléct, hlavně kvůli zdravotním omluvám Hnilicových. Situace dospěla až k promlčení. Pravomocný odsuzující rozsudek by pro právníky mohl znamenat i to, že by nadále nesměli vykonávat advokátní praxi.

Kárná žaloba Pytlounovi konkrétně vytýká například to, že nestanovil lhůtu k vypracování posudku ohledně zdravotního stavu Hnilicové a dostatečně neurgoval jeho vyhotovení. Zaviněně tím prý porušil povinnosti soudce a ohrozil důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudů.

Pytloun ve čtvrtek před kárným senátem shrnul, že kauza Hnilicových byla pod drobnohledem nadřízených, médií i soudů vyšších stupňů. Řešily se opakované námitky podjatosti i návrhy na určení lhůty pro rozhodnutí. „I s ohledem na všechny tyto skutečnosti jsme postupovali vyloženě přesně a přísně v souladu s trestním řádem,“ řekl Pytloun. O tom, že hrozí promlčení, prý věděl.