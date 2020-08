Kauza Vidkun byla nečekaně odročena až na listopad. Soudce rozhodne o přehrání odposlechů

Olomouc Olomouckou korupční kauzu Vidkun v úterý soud nečekaně odročil až na začátek listopadu, původně byla nařízena do konce týdne. Do té doby se soudce rozhodne, zda budou pouštěny odposlechy, které obžaloba považuje za stěžejní důkazy.

Přehrání odposlechů požadoval státní zástupce, obžalovaní ale návrh napadli, označovali je například za nezákonné. Klíčové záznamy zachycují monitorované schůzky hlavních aktérů kauzy, jež od podzimu 2015 hýbe veřejným děním. Dosud se na veřejnost nedostaly.



Detektivové obžalované odposlouchávali při schůzkách v olomouckých kavárnách a restauracích. Právě tam aktéři kauzy podle žalobců diskutovali o věcech z trestních řízení a předávali si informace či pokyny.

Podle žalobce jde o několik hodin zvukových záznamů z četných schůzek obžalovaného tehdejšího náměstka krajského policejního ředitele Karla Kadlece a vlivného podnikatele Ivana Kyselého. Monitorovány byly i Kadlecovy schůzky s tehdejším hejtmanem Jiřím Rozbořilem (ČSSD) a šéfem hospodářské kriminálky Radkem Petrůjem, kteří jsou rovněž obžalovaní.



Žalobce Miroslav Stoklásek odposlechy požadoval, návrh dnes nakonec stáhl poté, co se k nim obžalovaní odmítli vyjádřit. „Smysl, který jsem od přehrávání očekával, by nebyl naplněn,“ vysvětlil žalobce. Podle obhájců je návrh na přehrání odposlechů neprojednatelný s tím, že kvůli rozsahu důkazů by nemohli obžalovaní konkrétně reagovat na tvrzení obžaloby.



Napadli i zákonnost odposlechů. Například Petrůjův obhájce zpochybnil zákonnost odposlechů pořízených na balkoně krajského policejního ředitelství s tím, že povoleny byly jen odposlechy ve vnitřních prostorách. Za nezákonný považuje odposlech i obhájce Rozbořila Petr Konečný. „Vůči panu Rozbořilovi nebylo řádné povolení na odposlechy,“ řekl.

Soudce Martin Lýsek se hodlá do listopadu rozhodnout, zda a případně které pasáže odposlechů nechá soud pustit. Obžalovaný Kadlec však již v úterý u jednání avizoval, že svou výpověď už více nebude doplňovat.

Soud v úterý zároveň jednoznačně řekl, že důkazy v této kauze, tedy včetně odposlechů, byly pořízeny zákonně. „Důkazy získané v tomto trestním řízení soud považuje za důkazy získané zákonným způsobem a bude s nimi pracovat při hodnocení důkazů,“ řekl novinářům Lýsek. Zákonnost odposlechů z policejního balkonu však soud ještě posoudí, dodal Lýsek.

Detektivové schůzky monitorovali od 29. července 2014 do počátku září 2015. Odposlechy získali detektivové kromě kaváren ze sledování kuřárny olomouckého pracoviště GIBS a Kadlecovy kanceláře v budově krajského policejního ředitelství. Dohromady jde o 130 CD s hodinami záznamů. Obžalovaní vinu celou dobu procesu popírají. Tvrdí, že záznamy jsou vytržené z kontextu či že šlo pouze o hospodské řeči.