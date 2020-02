Kauza Vidkun: Soud odročen na středu, vinu popřel Rozbořil i Petrůj

Olomouc Olomoucký krajský soud v úterý otevřel korupční kauzu Vidkun. Vinu v ní popřel i tehdejší šéf hospodářské kriminálky Radek Petrůj a bývalý hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD).Kauza podle žalobců odkrývá nadstandardní vazby mezi policisty, podnikateli a politiky.

Společně s bývalým náměstkem krajského policejního ředitele Karlem Kadlecem všichni obžalovaní odmítli, že by vynášeli, případně získávali informace ze spisů. Soud případ odročil na středu, kdy má dokončit výpověď Rozbořil. Chybět bude z obžalovaných tedy jen výpověď vlivného podnikatele Ivana Kyselého. Je nemocen.



Petrůj, který podle žalobce dodával Kadlecovi záměrně informace ze spisů, obžalobu popřel. Uvedl, že Kadlece o své práci informoval pravidelně, stejně jako jeho kolegové. Podle něj je nesmysl, že by měl povědomí o tom, že Kadlec tyto informace bude předávat podnikateli Kyselému, jak tvrdí žalobce. „Reflektoval jsem jeho rozkazy a nikdy jsem nezaznamenal, že by to bylo proti průběhu trestního řízení,“ uvedl Petrůj.

Případ postavili žalobci především na více než rok trvajících odposleších, monitorovali i schůzky aktérů. Zaznamenali například i to, jak Kadlec s Petrůjem na balkoně šeptají o kauze týkající se dotací jezdeckého areálu v Lazcích, kvůli které je v kauze obžalován i bývalý hejtman Rozbořil. Petrůj se však hájil tím, že tak mluvili záměrně, aby je ostatní z kanceláří neslyšeli. „Nemusí vědět všichni okolo, že Kadlec jde na schůzku s Rozbořilem,“ podotkl Petrůj.

Rozbořil odmítl, že by Kadlece požádal, aby na kauzu týkající se vyšetřování kolem jezdeckého areálu, která jej osobně zajímala, dohlédl. „Tam nešlo o to, aby to ovlivňoval. Suše jsem mu řekl, že je tam problém a že se to zdržuje,“ hájil se Rozbořil. Kadlec tvrdil, že mu naopak Rozbořil měl dát k případu cenné informace, to byl prý i důvod jejich společné schůzky, na které podle odposlechů padla věta o ekonomickch výhodách pro Kadlece.



Soudce Martin Lýsek má v plánu vyslechnout tento týden obžalované a provést listinné důkazy. ČTK v úterý řekl, že bude pokračovat i bez výslechu Kyselého, který se omluvil kvůli hospitalizaci. „V březnu jsou voláni všichni svědci, kteří jsou v obžalobě navrženi. Květnový termín je vyhrazen na další dokazování,“ uvedl soudce. Svědci jsou předvoláni na tři týdny, jsou jich přes tři desítky. Navržen byl jako svědek i bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer, soud tento návrh akceptoval, uvedl Lýsek.

Podle žalobce Kadlec za pomoci Petrůje pravidelně, dlouhodobě a záměrně poskytoval informace vlivnému podnikateli Kyselému z devíti trestních řízení. Šlo například o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc, závodiště Lazce, ale i o kauzu Tesco SW, které měly zůstat utajeny. Kyselý je podle žalobce využil k posílení svého vlivu, případně je předal dalším vlivným lidem jako byl například bývalý ministr vnitra za ODS Ivana Langer. Právě Langer byl také jedním z těch, u kterého policie v říjnu 2015 při spuštění razie dělala domovní prohlídky. V jeho bytě v Olomouci strávili kriminalisté více než 13 hodin, ale nakonec ho propustili, v případu obviněn není.