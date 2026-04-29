Přijetí u prezidenta Tokajeva předcházely v prezidentském paláci velké přípravy. Uklízečky do poslední chvíle umetaly modré koberce, aby na nich ani jediné smítko nezůstalo. Babiš do paláce dorazil přesně úderem jedenácté hodiny dopolední zdejšího času. Poté, co dohrály hymny obou států, zasedli oba politici ke společnému jednání.
Babiš také od prezidenta obdržel jedno z nejvyšších státních vyznamenání – Řád přátelství.
Odpoledne se delegace přesune do Uzbekistánu, kde pětidenní misi zakončí jednáním s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem. Očekává se, že kromě politických jednání bude i v Uzbekistánu Babišova cesta hlavně o podpoře nových příležitostí pro zástupce českých firem.
V Ázerbájdžánu a Střední Asii český premiér s vicepremiérem jednají také o energiích. Zatímco z Ázerbájdžánu by k nám mohly proudit nové dodávky zemního plynu, z Kazachstánu bychom mohly získávat další ropu nebo ropné produkty.