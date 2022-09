Každé osmé dítě v Česku trpí hladem, nemůže ani do školní jídelny. Vyčlení ho to z kolektivu, říká Ivana Tykač

Lidovky.cz: Je zájem o vaši pomoc odrazem krize?

Myslím si, že ano. Jsme v půlce září a našim koordinátorkám, které vyřizují telefonáty a dotazy ze škol, drnčí telefony od rána do večera. Stejně tak se nezastaví kolegyně, které zpracovávají účetní procesy. Oproti loňskému roku evidujeme už teď o 1000 dětí více, a to školní rok sotva začal. Žádostí přitom přibývá. Letos k 30. 8. jsme evidovali 7747 žádostí o pomoc. (Ke včerejšku už to bylo 11 011 žádostí – pozn. red.)

Lidovky.cz: Máte nějaký odhad, kam se finanční náklady během školního roku vyšplhají?

Odhadujeme, že kvůli rostoucí inflaci a zdražování školních obědů až na 100 milionů korun.