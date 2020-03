Každý den přemýšlíme, jestli jsme se nenakazili. Čech a Slovenka popisují obří karanténu, v Lombardii chtějí zůstat

Miláno Italská vláda uvalila karanténu na rozsáhlou oblast v severní Itálii. Jedním z uzavřených regionů je i Lombardie, odkud nyní lidé nesmí vycestovat bez závažného důvodu. Za opatřením stojí snaha o zamezení šíření koronaviru, jehož hlavní ohnisko je právě na severu země. Lidovky.cz získaly výpovědi dvou obyvatel Lombardie, Čecha a Slovenky, kteří se rozhodli v oblasti zůstat.

Marek Číž se do Lombardie přestěhoval v únoru, studuje ve městě Monza nedaleko Milána. Uvalení karantény mu podle jeho slov dvakrát překazilo plány - původně měl víkend trávit v Česku, ovšem let byl kvůli riziku šíření nákazy zrušen. S manželkou se chtěli alespoň vydat na výlet, to kvůli opatření ale také nevyšlo. I tak ale zůstává v klidu. „Paniku necítíme, jen si momentálně nejsme jisti, jak moc se život v Itálii změní v následujících pár týdnech,” říká.



Katarína Antenozio žije v Miláně již pět let, má zde rodinu a podnikání. Na otázku, jak se cítí, odpovídá: „Nevyspale, jako většina lidí v Itálii.” V sobotu večer totiž spolu s dalšími tisíci lidí čekala na znění nového dekretu, který ovlivní jejich životy v uzavřených oblastech.

„Na veřejnost pronikaly různé informace, které zněly velmi znepokojivě. Někteří propadli panice a narychlo z oblasti vycestovali,” líčí. Její blízcí ovšem v Miláně zůstali a ona sama nevidí důvod k odjezdu. Stejně to vidí i Marek Číž, který se nákazy neobává: „Procentuálně je malá šance nákazy a také pro mladší generaci jsou rizika nižší. Pokud to nezmutuje do něčeho horšího, není mnoho důvodu k vážným obavám.”

Marek ani Katarína neznají nikoho, kdo by se virem nakazil. I tak je ale situace velmi nepříjemná, jelikož nákaza může probíhat i bez příznaků onemocnění. „Každý den si klademe otázku, jak to, že jsme se ještě nenakazili, respektive jestli jsme nakažení a nevíme o tom,” říká Katarína, která situaci v Miláně dokumentuje i na svém blogu. Roušky podle ní již nejsou v Miláně k sehnání.

Prázdné město a čistý vzduch

Podle nařízení italské vlády mají být zrušené veřejné akce, uzavřená kina či muzea a lidé musí na veřejnosti dodržovat metrové rozestupy. Za porušení karantény hrozí tříměsíční vězení, stav bude trvat až do 3. dubna. Karanténa už se podle Čecha i Slovenky podepsala na provozu města a náladě lidí.



„Fitness centra, divadla, kina jsou zavřená. Fotbal a lyžovaní je taky zrušeno, což je velká rána pro Italy,” říká Marek Číž. Panice občané Monzy ale nepropadli, na ulicích prý nosí roušku jen málo lidí. Supermarkety byly podle Marka mnohem prázdnější během prvních týdnů, kdy se koronavirus v Itálii objevil.

V Miláně je naopak podle Kataríny strach z koronaviru znát. „Město nikdy nebylo tak vylidněné. Obchody, restaurace a hotely jsou prázdné. Lidé jsou unavení, vystresovaní a znepokojení vývojem situace,” říká. Ještě před dvěma týdny se totiž zdálo, že se nákazu podaří udržet pod kontrolou. Nyní je ve městě méně aut a mnohem čistší vzduch, ale to si obyvatelé příliš neužívají. „Více než z nákazy máme strach o budoucnost,“ říká Slovenka. Důvod k obavám mají podle ní hlavně malé firmy, které jsou již nyní poškozené vyvíjející se situací okolo koronaviru.

S českou ambasádou Marek není v kontaktu. Jako všem Čechům, nacházejícím se v oblasti mu přišla zpráva od Ministerstva zahraničí ČR, což Čecha příliš nepotěšilo. „Osobně tohle považuji trochu za zásah do osobních práv, pokud stát zjišťuje, ve které zemi se nacházíte,” napsal. S reakcí české vlády na koronavirus nesouhlasí. Přijde mu zbytečné se zaměřovat pouze na Itálii, když už se nákaza rozšířila do většiny evropských států.

Restrikce v severní Itálii zatím nejsou zdaleka tak tvrdé jako v epicentru nákazy Wu-chanu, který byl uzavřen již koncem ledna. Obyvatelé Lombardie se stále mohou volně pohybovat, jít nakoupit či používat veřejnou dopravu, podle Kataríny je ale otázka, zda se daná pravidla nezpřísní. „Lidé jsou z toho ještě trochu zmatení, venku je jich pořád dost. Teď už to bude záviset na příslušných orgánech, jestli zajistí, aby lidé zbytečně nechodili ven,“ uzavírá.