Hospoda, salonek či privátní prostory. Prymula s Faltýnkem se sami neshodli, kde vlastně ‚schůzovali‘

Praha Nebyl jsem v restauraci, ale v soukromém prostoru vyšehradské kapituly, hájil se včera ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), když vysvětloval okolnosti své středeční schůzky s prvním místopředsedou hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem, kvůli které se má pakovat z vlády. Kde tedy Prymula ve středu byl?

Odpověď přišla záhy, překvapivě od internetové aplikace Mapy Google. Tam se v pátek v mapě u bodu restaurace Rio’s objevil také dovětek v závorce: restaurant u Prymuly a Faltýnka.

Byť daný objekt patří Královské kolegiátní kapitule sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, ta jej celý pronajímá právě majiteli restaurace. O soukromém prostoru kapituly tak nemůže být řeč. Termín „restaurace“ je přitom v kauze klíčový – ty jsou totiž, na rozdíl od „soukromých prostor“, po nařízení vlády povinně zamčené.

Není to jediná věc, která v kauze noční schůzky dvou politiků, již zdokumentoval deník Blesk, nesedí. Zatímco Prymula včera odpoledne mluvil o schůzce v „soukromých prostorách“, Faltýnek už tentýž den ráno ve sněmovně uvedl: „Omlouvám se za to, že jsem narušil důvěru, že jsem poprosil pana ministra, abychom se setkali v uzavřené hospodě.“ A navíc: o schůzce v restauraci – tedy nikoliv v kapitule – mluvil i včera ráno sám Prymula v rozhovoru pro Respekt.



V pátek se k celé situaci vyjádřili i zástupci kapituly. „Ony prostory má pronajaté restaurace Rio’s. Samozřejmě, je tam nějaké zázemí, kuchyně, sklad. Jestli oba stáli u dřezu, to já nevím. Žádné další prostory tam však nejsou, to by spadli ze skály,“ uvedl děkan kapituly Michal Němeček.

Odpoledne přispěchal Faltýnek s upřesněním: „Není v tom rozpor. Byli jsme v salonku, který je nad restaurací, je tam jeden vchod, kde se jde rovně do restaurace, a nahoru se jde do soukromého salonku, kde jsme se (s Prymulou) setkali,“ řekl.

Během pátku tak byla jasná v podstatě jediná věc: schůzky se kromě obou zmíněných politiků zúčastnil také ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. Téma? Ani na tom se ve svých vyjádřeních Prymula s Faltýnkem během dne příliš neshodli. Lidová tvořivost na sociálních sítích to vše shrnula slovy: zatímco Prymula jednal ve vyšehradské kapitule o očkování na Ostravsku, Faltýnek jednal v salonku restaurace o výpomoci zahraničních lékařů v Česku.

Co platilo v době noční schůzky? Středa 14. října za sebou zanechala prázdné restaurace, bary a podobné podniky. Od tohoto dne jsou povinně zavřené, jediný možný provoz je přes výdejové okénko. I to však může zůstat otevřené jen do 20 hodin.

Od středy 21. října je povinné nosit roušky i venku. Sundat je mohou lidé v okamžiku, kdy dva metry od nich nejsou žádní další lidé, vyjma členů jedné domácnosti. Rouška je povinná i v autě, nejede-li v něm člověk sám či se členy své domácnosti.

Dosud nejtvrdší opatření, jež omezují volný pohyb, byla vyhlášena též ve středu 21. října, platí ale až od čtvrtečních 6.00. Tehdy se povinně uzavřela většina obchodů a lidé smí vycházet jen v nejnutnějších případech.

Noční schůzka se odehrála ve středu večer, tedy předtím, než vládní opatření zostřila do současné podoby. Co tedy platilo? Od 14. října se povinně uzavřely restaurace, bary a podobné podniky, provoz je možný jen přes výdejní okénko. Ty navíc mohou fungovat jen do osmi večer. Od středy 21. října, tedy v den schůzky, platila povinnost nosit roušku i venku, jsou-li v okruhu dvou metrů další lidé, a také v autech. Ještě tutéž středu vláda oznámila další zpřísnění, když omezila volný pohyb lidí; tato restrikce však platila až od čtvrteční šesté hodiny ranní.

Prymula tvrdí, že žádné pravidlo vlastně neporušil. „Není pravda, že jsem tam vstupoval bez roušky. Do salonku, kam jsem byl pozván, jsem přišel s rouškou, když jsem restauraci opouštěl, přes dvůr jsem roušku neměl, potom jsem si ji v autě zase vzal. Jestli jsem něco porušil, pak jen v době, kdy jsem nasedal do auta a kdy tam byl člen ochranky,“ obhajoval se ministr.

Buď jak buď, už teď je jasné, že pražský magistrát kvůli schůzce povede správní řízení pro možné porušení vládních opatření.

Jak uvedl Blesk, v Rio’s stojí předkrm tři sta korun, hlavní jídlo šest až sedm stovek. Podnik umí být dle serveru Seznam Zprávy diskrétní, dlouho platí za útočiště pro podnikatele, finančníky, šíbry i kmotry. Pozoruhodná je i historie objektu. Poodhalil ji facebookový profil Vyšehradskej jezdec, mapující historii čtvrti. Domek, v němž je dnes restaurace, vznikl v roce 1886 dle plánů architekta Václava Sigmunda. Nároží zdobí pamětní deska s bustou Elišky Přemyslovny. Ta na Vyšehradě v roce 1330 zemřela. Včera tam politickou smrt našli jiní dva lidé.