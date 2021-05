Kdo bude kandidovat místo Feriho? Pražská TOP 09 projedná změnu do sněmovních voleb

Praha Pražská organizace TOP 09 ve čtvrtek projedná změnu na kandidátce do podzimních sněmovních voleb. Hledat bude kandidáta, který obsadí čtvrté místo na volební listině. Uvolnilo se poté, co Dominik Feri oznámil, že v říjnových volbách kandidovat nebude. Poslance Feriho podle médií několik žen obvinilo ze sexuálního obtěžování a násilí.

Z téhož důvodu Feri v úterý rezignoval na poslanecký mandát. První náhradnicí za Feriho do sněmovny je podle výsledků voleb v roce 2017 dokumentaristka Olga Sommerová. Ta by ve čtvrtek měla oznámit, zda Feriho v poslanecké lavici do voleb nahradí.



Podle předsedy pražské organizace TOP 09 Jiřího Pospíšila bude návrh organizace na obsazení kandidátky pouze doporučující. Rozhodovat bude republikový výbor strany, jak uvedl. Za jedno z možných řešení označil posunutí třetího kandidáta TOP 09 na koaliční kandidátce, jímž je starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. Kandidátní listinu, kterou vede předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, TOP 09 sdílí s lidovci a občanskými demokraty v koalici Spolu.

Deník N společně se serverem Alarm v úterý zveřejnil svědectví několika žen, z nichž některé tvrdí, že s nimi Feri měl sex, i když to výslovně odmítly. Jiné se svěřily, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie či je veřejně dehonestoval. Politik to, že se dopustil sexuálního násilí, odmítl, omluvil se ale za „nevhodné“ či „nepatřičné“ chování v některých situacích. Tvrzeními v článku se zabývá policie.