Zachránil na jaře Česko? Identita tajemného muže, který přišel s grafy za Babišem, byla odhalena

PRAHA Muž, o němž v projevu mluvil předseda vlády Andrej Babiš a který měl údajně na jaře svým způsobem zachránit Česko před zničující první vlnou pandemie, byl exředitel České spořitelny Pavel Řehák. Jeho excelová tabulka, jak uvádí Babiš a další politici, na jaře přiměla vládu jednat.

„V březnu někdo přišel s tím matematickým modelem a v srpnu někdo, sice byl to ten samý člověk, ale už přišel v nějakém čase. A ti, kteří měli přijít, nepřišli,“ řekl předseda vlády v úterý na tiskové konferenci. Z této věty, která nedává z pohledu českého jazyka příliš smysl, se mezitím stal zdroj satiry na sociálních sítích a Youtube. Server Seznam Zprávy nyní přišel s informací, že muž, který v březnu přišel s matematickým modelem, byl současný ředitel pojišťovny Direct Pavel Řehák.

Ministr vnitra Jan Hamáček o Řehákovi hovoří jako o muži, který „zachránil Česko“. Sám ředitel Directu ale chtěl zůstat v anonymitě a ostatní jeho přání respektovali. Nakonec se ale sám rozhodl vystoupit z utajení. Řehák celý život působil ve finančním sektoru a se zdravotnictvím dle svých vlastních slov neměl nic společného. Přesto se nakonec ocitl v nejbližším okruhu poradců vrcholných představitelů státu.

Řehák si dle svých vlastních slov od začátku března vedl jednoduchou excelovou tabulku, v níž si vytvářel jakýsi model toho, co by mohlo nastat s ohledem na vývoj v zahraničí. Tehdy mu šlo především o to, co čeká jeho firmu. Model se pokusil natáhnout až do konce března a výsledek ho překvapil.



„To znamená, že nejpozději na konci března bude republika určitě zavřená,“ vzpomínal v knize Pandemie od novinářů Vojtěcha Gibiše a Michala Kubala, kterou server SeznamZprávy cituje. „Jestli Itálie přijímá taková opatření při pěti šesti tisících případů, budeme na tom hodně špatně. A to hodně rychle.“ Stejný počet případů, který přiměl Itálii omezit život, mu jeho model ukazoval během pár týdnů.



Řehák nejprve celou situaci konzultoval se svým známým - někdejším náměstkem ministra zdravotnictví Pavlem Hroboněm, který Řeháka ujistil, že v jeho výpočtech není chyba a že jsou zcela správné. Řehák, který situaci považoval za příliš vážnou, kontaktoval ministra vnitra Hamáčka a tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Koloběh událostí se následně spustil naplno. Řehák považoval za absurdní, že by nikdo na ministerstvu nepřišel se stejným, respektive propracovanějším modelem než on. Ale nestalo se tak. Čísla byla alarmující. Nejdříve je ukázala Janu Hamáčkovi a šéfům hasičského sboru a policii. Predikce byla šokující.

Řehák následně prezentoval svůj model i na ministerstvu zdravotnictví a později i předsedovi vlády Andreji Babišovi. Někdejší ministr Vojtěch přiznal, že často s podobnými modely přichází lidé zvenčí. Babiš nejdříve odmítal číslům věřit, až třetí den, kdy se předestřený scénář naplňoval, se rozhodl konat. Díky této predikci nastal zlom, začalo se jednat, přišla první zásadní opatření, která napomohla vir výrazně zbrzdit.

Od března se v Česku koronavirem prokazatelně nakazilo 160 112 lidí. V říjnu se celkový počet už více než zdvojnásobil, přibylo přes 89 000 případů. V tomto týdnu se denní přírůstky poprvé dostaly přes hranici 9000. Ve středu laboratoře odhalily 9544 případů, ve čtvrtek pak 9718. ČR má od počátku měsíce vyšší denní přírůstky než mnohem větší Německo. Téměř dvojnásobný je proti konci září počet úmrtí, počet hospitalizovaných s koronavirem už je na trojnásobku, blíží se k němu i počet pacientů ve vážném stavu.