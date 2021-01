Kdo dostane vakcínu? Zájemce bude muset doložit, že má na přednostní očkování nárok

PRAHA Přihlásit se o termín očkování proti covidu se budou moci lidé starší 80 let jako první už za dva dny – od 15. ledna. Doteď měli přístup k vakcíně vybraní zdravotníci či senioři v ústavech. Stát ale bude vybírat, komu látku vpraví, i v další fázi pro širokou veřejnost od 1. února. Aby zájemce doložil, že má na přednostní očkování nárok, bude se muset prokázat trojími „lejstry“.

Třístupňové ověření popsal pro Lidovky.cz šéf Národní agentury pro komunikační a informační technologie Vladimír Dzurilla. „První faktor je věk, což je samozřejmě nejsnazší ověřit,“ uvedl. Nutný tak bude doklad totožnosti.



Druhý parametr, díky kterému může jedinec v pomyslné frontě na vakcínu poskočit dopředu, je zaměstnání. Konkrétní podobu takového potvrzení stát dle Dzurilly předepisovat nehodlá; postačí prý jakýkoliv „štempl“ od zaměstnavatele. Mezi vybraná přednostní povolání patří kromě lékařů či pečovatelů v domovech seniorů a dalších sociálních zařízeních také pracovníci krizové infrastruktury krajů, poskytovalé domácí zdravotní péče či pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví, zkráceně hygienici.

Posledním sledovaným parametrem je zdravotní stav. „Pokud jsou vaše zdravotní potíže relevantní pro přednost v očkování, budeme také požadovat nějaký doklad,“ upřesnil Dzurilla. Podle něj lidé mající závažné zdravotní problémy doma nějaký dokument o své nemoci určitě najdou. Stačit prý bude jakýkoliv doklad, který diagnózu pacienta potvrdí. Pro ověření zdravotního stavu budou v registračním formuláři uvedeny zaškrtávací možnosti.

Elektronicky tyto důkazy nebude možné poslat. Veškerou dokumentaci zkontroluje na místě lékař, sestra či administrativní pracovník očkovacího centra.

Registrační systém tedy nebude provázaný s databázemi zdravotních pojišťoven. „Věříme, že lidé nebudou lhát, i proto máme ve formuláři kolonku, že údaje uváděné pacientem jsou pravdivé,“ řekl Lidovkám.cz Dzurilla.

Tím, že stát centrální registr očkování předem „odstřihl“ od dat pojišťoven, otevírá se vychytralým jedincům se správnými kontakty možnost při registraci podvádět.

K tomu by stačil vstřícný kamarád lékař, který bude ochotný potvrdit, že trpíte třeba cukrovkou.

Podle Dzurilly by ale propojování s databázemi zdravotních pojišťoven znamenalo vynaložit obrovské úsilí a prostředky, což by byl v už takto nahuštěném harmonogramu heroický záměr. „Věříme, že lidí, kteří nebudou k systému upřímní, bude tak málo, že by se takové pojistky nevyplatily,“ shrnuje šéf národní agentury.

Kromě toho se hodí připomenout, že falšování zdravotních záznamů přímo rukou lékaře by pro dotyčného zdravotníka zřejmě mělo profesní následky. O to spíše, že stále platí nouzový stav.

Nutnost se na místě vakcinace prokázat doklady pokládá ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) za lapidární činnost, která nemůže být pro většinu lidí ničím novým.

„Když pojedete autem a zapomenete řidičák, není to taky v pořádku. Musíte mít doklad, který žádá o prioritu, jinak bychom těžko zabránili tomu, že by se někteří nezachovali čestně a podváděli, a to se stát nesmí,“ podotkl šéf resortu zdravotnictví.

Nemocnice tápou, co je čeká

V souvislosti s rezervačním očkovacím systémem oslovily Lidovky.cz tuzemské nemocnice. Z jejich odpovědí plyne, že v představách toho, jak vše poběží v praxi, spíše tápou.Vyjadřovat se mohly pouze v rámci připomínkovacího řízení, které skončilo v pátek. Bližší informace o podobě a fungování rejstříku rezervací jim ale zatím chybějí.

„Netrpělivě na to čekáme. Denně jsou díky vyjádření premiéra Babiše četné telefonické dotazy, na které ani sami nemáme odpověď,“ řekl Lidovkám.cz předseda představenstva jindřichohradecké nemocnice Miroslav Janovský. Podle něho navíc nebude na ověřování jednotlivých nemocí u pacientů čas – vzhledem k tomu, že pořadí pacientů má určit centrální státní systém. Kontrola se tak bude muset omezit jen na vizuální přelétnutí dokumentace.

V Liberci například ještě v pondělí očekávali, že jedinec už pouze dorazí k aplikaci vakcíny. „Předpokládáme, že kontrolu oprávněnosti očkování u pacienta nějakým způsobem, například porovnáním dat z registrů zdravotních pojišťoven, provede registrační systém,“ řekl Lidovkám.cz vedoucí PR oddělení liberecké nemocnice Václav Řičář. Podobný přístup předpokládala i Fakultní nemocnice v Olomouci.

Ve všech oslovených nemocnicích jde zpravidla o tutéž situaci. Informace k centrálnímu registru nejsou ve většině případů k dispozici, rezervace si špitály řeší po svém.

Nutnost si systém nejprve „osahat“ už avizoval i jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Postěžoval si, že předběžná verze nesimuluje reálnou situaci.

„Ano, máme přístup do systému. Ale když to řeknu zjednodušeně, tak si tam vyplním svoje jméno a příjmení, a to je de facto všechno. A nám přece šlo hlavně o to, abychom viděli, jak bude systém reagovat, až se do něj budou denně hlásit desítky tisíc lidí z celé republiky,“ upozorňuje hejtman.

Podobně reagovala i hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN), která si všimla, že v rezervačním systému nejsou zanesena všechna očkovací místa.

Upozornila také na to, že registr zájemců o vakcínu bude muset počítat s výkyvy v zásobování očkovacími látkami. I řádně objednaní a přednostní pacienti tak možná budou muset svůj termín posunout na později.

Prozatím mají být hlavní silou očkovací kampaně vakcinační centra v nemocnicích a další dvě velkokapacitní v hale O2 universum v Praze-Libni a v Brně. Špitály ale zatím velkou kapacitu nehlásí. Zatímco například plzeňská fakultní nemocnice očkuje okolo 400 lidí denně, brněnská se připravuje až na třítisícový limit a v Olomouci předpokládají v případě dostatku vakcín až 2000 lidí denně. Ale třeba velká Fakultní nemocnice Motol v Praze podle mluvčí Pavlíny Daňkové počítá s denní kapacitou okolo pěti stovek naočkovaných.

Plány resortu zdravotnictví přitom hovoří o 100 tisících naočkovaných pacientech denně. Polovinu z toho by podle Blatného měli zvládnout praktičtí lékaři, až se do Česka dostanou vakcíny, které vakcinaci přímo v jejich ordinacích umožní.

KDE SE OBJEDNAT A KDO DOSTANE PŘEDNOST

■ Pro osoby starší 80 let bude možnost registrovat si termín očkování od 15. ledna na internetové adresehttps://crs.uzis.cz/, ostatní tak mohou učinit od 1. února.



■ První fáze očkovací kampaně už začala vakcinací vybraných zdravotníků, pokračovat by měla dalšími hroženými skupinami v očkovacích centrech. Trvat by měla podle vládní strategie do přelomu března a dubna.

■ Jako nejvyšší priorita jsou vedle zdravotníků osoby nad 65 let – vyšší věk znamená přednost. Následují lidé trpící chronickými chorobami – cukrovkou, obezitou, respiračními onemocněními, nemocemi ledvin a jater, ti po transplantaci kostní dřeně a další. Kompletní seznam v prioritním pořadí lze nalézt na webu resortu zdravotnictví.

■ Na přelomu března a dubna by se do Česka měly dostat i vakcíny dalších výrobců, jmenovitě AstraZeneca, Johnson & Johnson, CureVac a možná i Sanofi. Měly by umožnit, že se do očkování veřejnosti zapojí také praktičtí lékaři, čímž se značně navýší kapacita.