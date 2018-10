Kdo je Pirát Hřib, možný primátor Prahy? Lékař, který neléčí, a ‚propagátor používání šedé kůry mozkové‘

PRAHA Ještě před pár měsíci byl pro většinu Pražanů velkou neznámou. Nyní je sedmatřicetiletý Zdeněk Hřib, lídr pražských Pirátů, kteří ve volbách do zastupitelstva hlavního města skončili těsně druzí za vítěznou ODS, patrně nejvážnějším kandidátem na primátora. V neděli se totiž již jednalo o koalici mezi hnutím Praha sobě, Spojenými síly pro Prahu a právě Piráty, nejsilnější subjektem této trojice.

Zatímco ostatní strany vsadily zejména na mediálně známě osobnosti, Piráti – stejně jako ANO – se rozhodli jít zcela odlišnou cestou. Což se nakonec ukázalo jako zdařilý krok, alespoň u prvně jmenovaných.



„Nikdy jsme ale nebyli stranou známých tváří a troufnu si tvrdit, že to ani nepotřebujeme. Známé tváře slouží k tomu, aby voliči získali skrze ně ve stranu důvěru. Piráti jsou v Praze důvěryhodní sami o sobě, nepotřebují v tomto směru doping,“ tvrdil v květnovém rozhovoru pro server Lidovky.cz lídr pirátské kandidátky v metropoli Zdeněk Hřib.

Kdo je ovšem rodák z moravského Slavičína, jenž má nejblíže k tomu, aby v hlavním městě převzal zlatý primátorský řetěz na následující čtyři roky?

„Lékař, který neléčí“

Zdeněk Hřib pochází z rodiny architektů. Jeho otec například projektoval rekonstrukci České národní banky v Praze. Hřib se ovšem v mládí rozhodl pro zdravotnictví. Vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, již dokončil v roce 2006. Jenže medicíně se nikdy nevěnoval. Působí zejména v oblasti informatiky a byznysu. Věnuje se vědeckému výzkumu kvality a efektivity veřejných služeb.



„Média mě prezentují jako lékaře, což jsem sice vystudoval, ale já neléčím lidi, já se zabývám zlepšením systému,“ vysvětloval dříve pro Lidovky.cz.

Ženatý otec tří dětí nejprve nastoupil v roce 2007 do firmy MD Access, která zprostředkovává lékařům moderní informační technologie. V roce 2008 následně působil jako vedoucí sekce informatiky ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Ještě v témže roce ale přešel do společnosti Aquasoft, v níž setrval až do letošního roku. Podílel se v ní mimo jiné i na projektu elektronického receptu eRecept.



Od letošního ledna je pak členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Už dříve ovšem sdělil, že v případě zvolení do zastupitelstva by se kvůli střetu zájmu tohoto postu vzdal. „Proti těmto jevům a kumulování funkcí my jako Piráti bojujeme. Při sezení na dvou židlích nemůžete dělat svou práci správně,“ uvedl.

Šest let je zároveň ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, jež radí nemocnicím, jak zlepšovat kvalitu péče poskytované pacientům. Zúčastnil se také několika jednání Světové zdravotnické organizace či Evropské unie k tématům informatiky a kvality služeb. Příležitostně přednáší i studentům.

Zdeněk Hřib (Piráti) při debatě kandidátů na pražského primátora.

Sám sebe popisuje jako „aktivního propagátora používání šedé kúry mozkové lidmi v běžném životě“. Z Prahy by dle svých dřívějších slov rád udělal moderní digitální metropoli, v níž se nebude krást. Jako první by chtěl stihnout ovlivnit rozpočet na příští rok. „Určitě bychom rádi ovlivnili peníze do škol. Rychle by také mělo jít zvýšit transparenci ve věci nájmů bytových i nebytových prostor.“

S Piráty je Hřib spojen od roku 2013, kdy se za ni neúspěšně pokoušel zasednout v pražském zastupitelstvu. Dva roky ji také radí jako jejich garant pro oblast zdravotnictví. České lékařství by rád reformoval, jeho aktuální stav totiž hodnotí jako ticho před bouří. Kritizuje stojící elektronické zdravotnictví i návrh řešení nedostatku doktorů tím, že přijmeme víc mediků na lékařské fakulty.