Kdo založil požár v trampolínovém centru? Provozovatel nám dlužil, nejspíš to souvisí, tvrdí majitel

PRAHA Páteční požár trampolínového centra Freestyle Kolbenka v pražských Vysočanech byl založen úmyslně, jsou přesvědčeni vyšetřovatelé. Zřejmé ovšem zatím není, kdo jej zapříčinil. Roli v případu mohly sehrát i napjaté vztahy mezi hlavními aktéry. Majitel nemovitosti incident dává do souvislosti s tím, že mu provozovatel střediska údajně dlouhodobě nehradil finance.

„Společnost Indoor Sport, jako provozovatel Freestyle Kolbenka, se bohužel pro společnost KCD Sever, jako vlastníka nemovitosti, stala z důvodu dlouhodobého neplacení nájemného a spotřeby energií nesolidním partnerem,“ uvedl Tomáš Lojak, jednatel společnosti KCD Sever, v prohlášení, které má server Lidovky.cz k dispozici.

Zástupci trampolínového centra podle jeho slov i přes opakované výzvy odmítali hradit své závazky. Vlastník proto 19. října přerušil v budově dodávku energií, což vedlo k jejímu uzavření. V době požáru tak uvnitř stavby nebyl žádný člověk. Vyskytovalo se tam však veškeré vybavení. „Máme důvodné podezření, že kritická ekonomická situace stávajícího nájemce a nucené uzavření provozovny může souviset s výše uvedenou škodní událostí,“ uvádí Lojak.

„Zloděj křičí, chyťte zloděje“

Firma Indoor Sport, provozovatel trampolínového centra, se proti těmto slovům důrazně ohradila a označila je za „absolutní nehoráznost“. „Z našeho pohledu jej hodnotíme v duchu rčení: Zloděj kričí, chyťte zloděje,“ okomentoval pro Lidovky.cz jednatel společnosti Michal Kabelka.



Zástupci majitele stavby podle něj cíleně neuvádí plnou pravdu. Vzájemné spory se prý nájemce snažil vyřešit, aby mohlo trampolínové středisko nadále fungovat, vlastník objektu ovšem údajně veškeré návrhy odmítl.

„Probíhající právní spor by se mohl táhnout několik let a po celou dobu by měl majitel haly velice ztížené možnosti, jak se svým majetkem nakládat. Tato komplikace mu nyní odpadla,“ dodal Kabelka s tím, že Indoor Sport neměl jakýkoliv zájem projekt trampolinového střediska ukončit. „Halou žijeme a celý projekt je pro nás a naše zákazníky srdcová záležitost.“

Provozovatel centra, které před létem prošlo rozsáhlou modernizací, přitom již koncem října na svém facebookovém profilu k uzavření haly napsal, že jej její majitel na jaře požádal o razantní zkrácení nájemní smlouvy. Údajně proto, že chtěl budovu zbourat a postavit na místě lukrativnější nemovitost. Společnost KCD Sever developerské projekty v dané lokalitě potvrdila, dojít by na ně ale kvůli povolovacímu procesu mělo prý až za několik let.

Staronový provozovatel?

V současnosti majitel jedná s novým zájemcem o provozování obdobného sportoviště. Tím by podle informací serveru Lidovky.cz mohl být Petr Müller, muž, jenž podle všeho stál za vznikem stávajícího centra. Od zástupců trampolínového střediska se však časem odtrhl a momentálně s nimi není delší dobu v kontaktu, názorově se rozešli.

„Jsem v tom hodně zainteresovaný. V dané chvíli do toho ale nechci zasahovat a vyjadřovat se k tomu,“ řekl Müller pro Lidovky.cz s tím, že počká na závěry policejního vyšetřování.

Kriminalisté případ prošetřují pro podezření z trestného činu obecného ohrožení. Způsobená škoda byla odhadnuta na 20 milionů korun. Budova na ploše o rozloze 1500 metrů čtverečních byla požárem zasažena v plném rozsahu. Hořel v ní převážně molitan a vybavení centra. Část její střechy se později zřítila. Na místě postupně zasahovalo osm desítek hasičů.