Kdo jsou noví místopředsedové hnutí STAN? Seznamte se

Praha Prvním místopředsedou hnutí STAN se po sobotní volbě nového vedení stal předseda poslaneckého klubu Jan Farský, neměl protikandidáta. Na posty dalších místopředsedů delegáti zvolili kromě Gazdíka Věru Kovářovou a Radima Sršně, kteří své posty obhájili.

Stránka 1 ze 4 Další stránka

Jan Farský (39)

první místopředseda, předseda poslaneckého klubu STAN a exstarosta Semil



Vít Rakušan (vpravo) a Jan Farský.

Poslancem byl poprvé zvolen v roce 2010 na kandidátce TOP 09, post obhájil ve volbách v roce 2013 a v roce 2017, kdy byl celorepublikovým lídrem hnutí STAN a lídrem kandidátky v Praze. Od loňského října je předsedou poslaneckého klubu STAN.

Rodák ze Semil (narodil se 11. července 1979) vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po studiích pracoval jako právník na MěÚ v Semilech, poté působil v advokacii a následně se stal poradcem tehdejšího místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna, se kterým odešel do Škody Auto.

Do politiky vstoupil ve 23 letech, kdy byl v roce 2002 zvolen do zastupitelstva obce Semily. O čtyři roky později se již jako lídr uskupení Volba pro Semily stal starostou města (byl jím až do roku 2014). Za své hlavní úkoly považoval zprůhlednění veřejných zakázek, transparentnost veřejné správy a snižování administrativní zátěže občanů, samospráv i státní správy.

V letech 2008-2010 a 2016-2018 byl také zastupitelem Libereckého kraje, v letech 2008-2009 předsedou hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK; místopředsedou byl 2009-2017).

Farský je ženatý, má čtyři děti, je fandou skautingu.