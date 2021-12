‚Kdo má problém se zaplacením, nechť se obrací na úřady práce.‘ Vláda pomůže s účty za drahé energie

Pomoc má být adresná. Návrh novely zákona o státní sociální podpoře počítá s navýšením příspěvku na bydlení od 1120 do 2147 korun dle počtu osob v domácnosti a druhu bydlení. Dosáhnout by na něj měli ti, kdo se octili opravdu v problémech.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že adresná pomoc vyjde levněji než plošné úlevy, které prosazovala předchozí vláda, jež také zavedla dočasné osvobození energií od daně z přidané hodnoty u faktur za listopad a prosinec. Odhadované dopady na rozpočet vláda vyčíslila na sumu mezi 2,5 a třemi miliardami korun.

Až tři měsíce nazpátek

„Kdo má problém se zaplacením faktury či záloh, nechť se obrací na úřady práce,“ vyzval občany ministr Jurečka. Žádat o pomoc by mělo jít už v prvním lednovém týdnu a až tři měsíce nazpět, tedy včetně faktur z letošního října. S osvětou vládě vypomohou i dodavatelé energií.

Druhou formou pomoci bude mimořádná okamžitá „injekce“, kterou by mělo jít použít na případné vysoké nedoplatky u dodavatelů poslední instance . Podmínkou je však přechod na standardní ceník a konečné vyúčtování. Tato pomoc je určena pro domácnosti, které by se pod tíhou vysokých faktur dostaly do hmotné nouze. Nově bude možné v nákladech rodiny zohlednit i hypotéky či leasingy.

Možností je i kombinace obou typů pomoci – to pokud by jedna nestačila. Vláda hodlá novelou upravit zákon o státní sociální podpoře tak, aby v případě dalšího růstu cen energií mohla příspěvek úměrně tomu zvyšovat. Přesné parametry mají být známy v průběhu ledna. Stávající znění zákona požadované zvýšení podpory neumožňuje. Vláda má návrh zákona schvalovat během příštího týdne, záležet pak bude na rychlosti schvalovacího procesu ve sněmovně.

Pro podnikatele se v souvislosti s dopady změn dodavatelů energií rozšíří program Záruka. Na podporu mohou dosáhnout, pokud se jim ceny energií po 13. říjnu zvýšily o více než sto procent.