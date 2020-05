Kdo může přijít do školy? Někteří žáci musí zůstat doma, protože na ně nebude kapacita

Praha Resort školství sepsal „zakázaná“ kritéria, jež školy nemohou brát v úvahu při stanovení, kdo se vrátí do lavic a kdo ne při zahlcení nad rámec 15členných skupin. Manuál těch „správných“ ale nedodalo.

Do pondělního poledne se měli rodiče dětí z prvního stupně základních škol vyjádřit, zda chtějí své potomky od příštího týdne znovu poslat do lavic. Nyní nastává hra o to, jak se žáci rozdělí maximálně do patnáctičlenných skupin a kdo – pokud bude kapacita zahlcena – případně zůstane doma. Někteří rodiče již dostali zprávu, že jejich ratolesti do školy mohou, jiní teprve čekají.

Podle manuálu ministerstva zdravotnictví si měly školy samy určit, jak mají ve výběru postupovat, a následně podmínky oznámit rodičům. „Vím, že kolegové dávali kritéria, jako třeba to, že zaměstnaní rodiče mají přednost před těmi, kteří nechodí do práce. Ale v úterý ráno jsem objevil na stránkách ministerstva školství seznam zakázaných kritérií, který tam doposud nebyl. Musím říct, že mě osobně to zklamalo, protože tohle kritérium je mezi těmi zakázanými. A přitom je podle mého legitimní a logické,“ řekl serveru Lidovky.cz Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol.

Jedním z argumentů návratu nejmenších dětí do škol bylo, že to značně odlehčí pracujícím rodičům.

Jenže ministerstvo školství sepsalo seznam „zakázaných“ kritérií, jimiž se ředitelé při výběru řídit nesmějí. „Škola nemůže stanovit pravidla o tom, že nepřijme děti rodičů, kteří jsou na homeoffice, berou ošetřovné, jsou na mateřské/rodičovské dovolené, patří do rizikové skupiny a podobně,“ stojí v manuálu na webu resortu.

Podle Černého se tak nabízejí další varianty, jak vybrat děti, když jsou kapacity naplněné. „Samozřejmě někde platí: kdo dřív přijde, ten dřív mele. Ale jeden kolega to třeba dělá podle abecedy. Je to šílený, ale fakt to udělal,“ dodal s nadsázkou Černý s tím, že chápe, pokud budou rodiče naštvaní. „My jsme si to ale nevymysleli,“ dodal.

„O umístění dětí nerozhoduji já, ale vedení školy dle vlastních kritérií,“ potvrdila serveru Lidovky.cz jedna z učitelek první třídy. Doplnila, že složení skupiny nebude možné měnit po celou dobu výuky do konce školního roku.

Co se týče překročených kapacit, Černý uvedl, že polovina škol se nemusí uchylovat k výběrovým kritériím, neboť mají zajištěný dostatek pedagogů i prostor. Ale existují školy, podle Černého jde přibližně o 15 procent z celkového počtu, které tak při výběru postupují. Ti, kdo se do školy nedostanou kvůli překročení limitu patnáctičlenných skupinek, se budou nadále učit z domova.

Byť vláda rozhodla o tom, že se do lavic od 25. května vrátí žáci prvního stupně a deváťáci, definitivně teprve v pondělí, školy byly podle Černého připravené a se znovuotevřením počítaly. Teď dolaďují praktické záležitosti. Tedy roztřídění dětí do skupin, jak zajistit, aby se vzájemně nekřížily na chodbách, v šatnách při přezouvání a na obědech. „Je pravda, že teď trochu nestíháme, řešíme, jak to celé definitivně pojmout,“ řekl Černý s tím, že o většině záležitostí školy věděly minimálně měsíc.

Například vedení ZŠ Bohumila Hrabala v pražské Libni rozeslalo rodičům dotazník ohledně zájmu o nástup jejich dětí do školy již 7. května s prosbou, aby se vyjádřili co nejdříve. Součástí bylo i sdělení pedagoga, že pokud se do jeho třídy přihlásí více než 15 žáků, budou přebývající děti zařazeny do jiné skupiny k jinému vyučujícímu podle toho, kde bude volno.

„Oznámení školy o složení skupin zatím nemáme, ale čekáme, že dorazí každou chvíli. Pokud by se dcera nedostala ke své paní učitelce, byla by jistě zklamaná, ale snad se to nějak poddá,“ řekl serveru Lidovky.cz otec jedné z prvňaček z Prahy.