Kdo o tom rozhodl a proč? Koalice Spolu chce více informací o objednaných vakcínách

Praha Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) žádá po vládě podrobné informace o objednávce vakcíny proti covidu-19. Představitelé stran ve středu ve sněmovně uvedli, že je zajímá například to, kdo rozhodl o objemu objednávky vakcín a podle čeho. Jinak požádají o mimořádnou schůzi sněmovny.

Server IHNED.cz v úterý uvedl, že vláda objednala 81,1 procenta dávek vakcín z toho, na co měla od Evropské komise nárok. Česko tak má podle serveru vakcíny na to, aby do konce června očkovalo 44 procent dospělých, méně to bude jen u Bulharska, Chorvatska, Slovenska a Lotyšska.

Předseda poslanců TOP 09 Vlastimil Válek řekl, že tzv. anticovid tým koalice Spolu o informace o množství objednávek usiluje dlouhodobě. Prostřednictvím příslušného podvýboru sněmovny se však poslanci domohli zatím smluv, kde jsou informace kompletně začerněné. „Snažili jsme se marně získat informace, kdo byl zodpovědný za objednávky jednotlivých vakcín a objemy,“ řekl.



Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý Rádiu Z řekl, že vakcín bylo objednáno dost. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že hned jak se stal koncem října ministrem, rozhodl o zvýšení dodávek vakcín od firem Moderna a Pfizer. „Máme tak objednáno o osm milionů dávek více než na podzim, celkem 26 milionů dávek,“ doplnil.

Válek řekl, že bez Blatného zásahu by bylo v Česku ještě o třetinu dávek vakcíny méně. „Já to považuji za velké selhání, chybu a amatérismus,“ uvedl. Spolu proto požaduje informace, kdo o objemu vakcíny rozhodl a na základě čeho. „Chceme jasné odpovědi na otázky. Pokud se nám odpovědi nedostane, tak budeme žádat o svolání mimořádné schůze,“ doplnil místopředseda ODS Martin Baxa.



Ministerstvo zdravotnictví HN sdělilo, že rozhodnutí o počtu vakcín učinili tehdejší šéfové resortu. Odkázalo tak na kroky bývalých ministrů Adama Vojtěcha a Romana Prymuly (oba za ANO). Vojtěch, který byl ministrem do loňského 21. září, ČTK sdělil, že řešil pouze objednávku od firmy AstraZeneca. „Finální objednávku učinil již můj nástupce (Prymula). Na začátku září žádné další vakcíny na stole k objednání nebyly,“ uvedl. Prymula podle HN na dotaz k objednávkám nereagoval.