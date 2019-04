Kdo skončí na ministerstvu? Premiér změny oznámí po středeční konzultaci na Hradě

PRAHA Prezident Zeman přijme premiéra Babiše ve středu ve 13:00 na Pražském hradě. Předseda vlády chce s prezidentem mluvit o případných změnách ve vládě . Jako pojistku před vyhořením doporučují personalisté, aby člověk po pěti letech na jednom místě změnil práci. Z toho může čerpat útěchu Dan Ťok (za ANO), pokud se naplní spekulace, že na ministerstvu dopravy se brzy objeví nový místodržící. Informace o obměnách mezi členy vlády, kteří se rekrutovali z vůle hnutí ANO, kolují ve zvýšené intenzitě od začátku roku – (dez)informační mlha by se měla už brzo rozptýlit. Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že si požádal o hradní slyšení, aby s Milošem Zemanem prokonzultoval, jak si střídání v základní sestavě představuje.

Žádná jména neupřesnil, pouze uvedl, že by za Zemanem nechodil, kdyby na vytipované resorty neměl vybrané náhradníky. „Čekám na termín, chci to s prezidentem probrat. Jdu ho informovat o nějakých svých návrzích a uvidíme,“ řekl předseda vlády ve včerejší Partii na Primě.



Následně mluvčí Hradu Jiří Ovčáček anoncoval, že s vyčleněním kolonky v diáři nehodlá prezident nijak otálet. „V každém případě se schůzka uskuteční velmi brzy. Očekávám, že nejpozději ve středu,“ sdělil LN. Jelikož Babiš přislíbil, že po obstarání hradního dobrozdání spustí akci, lze očekávat, že někteří členové vlády by do konce týdne mohli oficiálně vědět, mají-li si začít balit. Do hradní schůzky odmítá Babiš vyjevit detaily.

Není jasné, kolik ze skloňovaných výměn se opravdu odehraje, číslo osciluje mezi jedničkou až čtyřkou. Nejvyšší číslo je zároveň nejméně pravděpodobné – v kuloárech sice poskakuje balonek se jménem ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), ale sociální demokraté deklarují, že se k proměnám v obsazení netouží připojit. Minulý týden to zopakoval oranžový předseda a vicepremiér Jan Hamáček, včera totéž svými slovy stvrdil i Babiš. Přepřahání se tak podle všeho bude týkat výhradně resortů, které podle koaliční smlouvy připadají do správy hnutí ANO.

Vládní ententyky

Zmíněný Ťok je objektem úvah nejdéle, předpolí pro odchod si chystal už loni v květnu, kdy některým Babišovým souputníkům bylo zatěžko překousnout kvazikoaliční spoleh na komunisty. Exministr spravedlnosti Robert Pelikán a bývalý šéf diplomacie Martin Stropnický kvůli tomu vládní kariéru ukončili; částečně že to tak sami chtěli, částečně že na to soudruzi dost naléhali. Přáli si, aby se k loučící dvojici přidal i Ťok, ale jeho pozice odolala.

Naposledy se ministr dopravy dostal do středu terče, když na dálnici mezi Prahou a Brnem nasněžilo. Tehdy se bralo za jisté, že na jeho židli přijde bývalý manažer Skansky Milan Macenauer. Jako už tolikrát předtím nové aranžmá nenastalo a Ťok se mezitím z nejostřelovanějšího ministra stal nejdéle sloužícím šéfem resortu dopravy. Za kulisami se říká, že tentokrát už Ťok mezi odstavenými politiky bude, ale na jméno údajného následovníka je mimořádně neprodyšné embargo.

Další z trojlístku je ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO). Není to ani rok, co střídala Tomáše Hünera, ale v relativně krátkém sledu si nedávno připsala pár minusových bodů. Začalo to neobratným vyjádřením, že čeští operátoři neposkytují data levněji, protože místní zákazníci si je málo kupují. A ještě než se stihla zavřít voda nad touto blamáží, ocitla se uprostřed čínsko-tchajwanské diplomatické přestřelky, která se rozhořela poté, co z obchodního jednání musel zástupce druhé země odejít poté, co si to velvyslanec té první vydupal.

Za Novákovou by měl přijít Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků. Babiš se v něm zhlédl, propagují společně zářnou inovační budoucnost země a premiér Havlíčka málokdy tituluje jinak než jako „moje pravá ruka“. Spekulaci nahrává i fakt, že jsou oba workoholici zvyklí odesílat poslední pracovní zprávy v jednu ráno a první před kuropěním.

Posledním v sérii umístěných pod čarou je ministr spravedlnosti, kariérní úředník Jan Kněžínek (za ANO). Do čela resortu se dostal poté, co skandál s opsanou diplomkou znemožnil další setrvání Taťáně Malé (ANO), a jeho nominace byla spíš projevem potřeby rychlého řešení než nadšení.

Zprávy o jeho konci se vylíhly teprve v posledních dvou týdnech, společně s tím, že ho vystřídá bývalá sociální demokratka Marie Benešová, která už zkušeností s řízením předmětného úřadu prošla v týmu Jiřího Rusnoka.

Poněkud hubatá a neřízená Benešová by byla hladce průchozí přes Hrad, patří do Zemanova expertního týmu pro justici, dokonce pro něj vypracovala analýzu, jestli se tu dá koupit něčí trestní stíhání. Jelikož se přiklonila k závěru, že to jde, má společné téma i s premiérem, který tak argumentuje v kauze Čapí hnízdo.

V souvislosti s možným příchodem Benešové v kuloárech zaznívá, že by mohlo jít o začátek většího průvanu v ranku justice. Konkrétně se zmiňuje výměna šéfžalobce Pavla Zemana.