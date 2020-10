Změřte si IQ, radil jim Zeman. Kdo stojí za nedělní stávkou, kterou si přivlastnili sportovní chuligáni?

Praha Občanský spolek HON plánuje v neděli odpoledne uspořádat demonstraci na Staroměstském náměstí, k níž se mají připojit i sportovní chuligáni. Její náplní má být absolutní nesouhlas s nesmyslnými nařízeními vlády, která jsou oznamována jako na běžícím páse, jak píší hlavní organizátoři v prohlášení. Co je HON, tedy celým názvem Hnutí občanské nespokojenosti, zač?

Nedělní akce, na kterou plánují dorazit zřejmě tisíce lidí, vzbudila kontroverzi, neboť v současné zhoršující se epidemiologické situaci v rámci druhé vlny covidu se v Česku může sejít maximálně 500 osob, a to ještě za specifických podmínek - s rozestupy a nasazenými rouškami, rozmístěných po sektorech. Policie se k celé události zatím konkrétněji nevyjádřila, HON na svém Facebooku ale píše, že vše je s ní řádně domluveno. Stávku si pro sebe přivlastnili sportovní chuligáni, kteří pro svou vlastní akci nedostali povolení. HON jim v neděli prostor poskytne, jak jsme zjistili zde.

Není to přitom první demonstrace, kterou hnutí v koronavirové době pořádá. Stojí také za akcí proběhlou na pražském Palackého náměstí koncem září, zde se také kritizovala vládní opatření zavedená v rámci boje s koronavirem. Zúčastnilo se jí zhruba 400 lidí. „Měli byste si nechat přeměřit inteligenční kvocient, vzkázal jejím účastníkům například prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Tenkrát se protestující stavěli především proti nošení roušek v uzavřených prostorách, zejména dětmi ve školách.

Zářijová demonstrace

Zatím neregistrované hnutí HON se ještě předtím pokoušelo o stávku studentů, ta však úspěch neslavila, píše server Manipulátoři.cz. Na svých vlastních webových stránkách se hnutí prezentuje jako občanská iniciativa vzniklá v polovině dubna 2020 jako reakce na ztrátu důvěry u těch, co řídí naši zemi. Zakladatelem je 54letý Ivan Sochor, který je jedním z nejčastěji obsazovaných herců do epizodních rolí a to nejen českých, ale i zahraničních filmů a seriálů. Před epizodními rolemi se věnoval komparzu, příležitostně dabingu.

Server Manipulátoři.cz dále s odkazem na autorem smazaný příspěvek uvádí, že na začátku covidové pandemie Sochor zveřejňoval příspěvky, které roušky podporovaly. Na Sochorově facebookovém účtu nejsou žádné příspěvky mezi 16. březnem a 8. červnem. Téže factcheckingový server uvádí, že hnutí HON na sociální síti Facebook sleduje například ruskou televizi RT, která je známa svými prokremelskými názory a občas také dezinformacemi.

„Nejsme nikým placeni, ani za námi nestojí žádná politická strana nebo zájmová skupina,“ uvádí HON na svém webu. Vše si prý členové platí ze svého, možnost stát se politickou stranou v budoucnu nevylučují.

Na facebookových stránkách samotného hnutí HON jsou často k vidění příspěvky o novém ministru zdravotnictví Prymulovi či premiérovi Andreji Babišovi. Plakáty vyjadřující se kriticky na adresu těchto dvou předních představitelů zvládání pandemie covidu-19 v Česku přinesli i účastníci zářijové demonstrace. „Prymula – ministr strachu,“ stálo kupříkladu na jednom.

Na facebooku je též vyvěšen dopis zpěváka a herce Daniela Hůlky, který se nedávno vymezil vůči svému dřívějšímu příteli Zemanovi - mimo jiné mu chce Hůlka vrátit i státní vyznamenání. Osobní svár se strhl poté, co zpěvák vystoupil na zmiňované zářijové demonstraci proti rouškám, za což mu prezident vzkázal, aby si „dal mokrý hadr na hlavu“. Hůlka přitom Prymulu na shromáždění nazval plukovníkem smrt.

„Byl jsem 27.9. v Praze na akci. Přijedu znova,tato situace nutí opět k účasti a každý normální občan by účast měl považovat za svojí povinnost,“ píše jeden z podporovatelů akce v komentáři na sociální síti. „Mám to v diáři a zastaví mě jenom smrt,“ uvádí další. „Nicméně si myslím, ze není až tak podstatné, kdo bude mluvit, ale pro co všichni demonstrujeme,“ píše správce FB HON na dotaz jednoho z komentujících na to, kdo bude vystupovat.