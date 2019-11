Totalita v lesích přežila revoluci. Kdo varoval před klimatickou změnou, byl tu za ekoteroristu, míní ekolog

Praha Do úhrnu těch, kdo z­ revoluce nic moc neměli, patří české lesy. Transformovaná ekonomika pokračovala v komunistické zálibě masivního kácení a ­všudypřítomného smrku. „V Evropě se už v­ 90. letech začaly prosazovat ekologické tendence. Tady se pokračovalo v linii totalitního režimu,“ říká Josef Fanta (88), uznávaný ekolog lesa a ­krajiny.

LN: V jakém stavu se nacházely české lesy po listopadu 89?

Dědictví totalitního systému je znát dodnes, i když už ne v tom smyslu, že by byly lesy odumřelé v důsledku kyselých depozic během imisní kalamity v sedmdesátých a osmdesátých letech. Nemohl jsem ani mluvit, když jsem to po revoluci viděl. Nafotil jsem to a ukazoval v Holandsku na přednáškách. V sále bylo ticho, že byste slyšela spadnout špendlík. Ředitel nizozemského Ústavu pro výzkum lesa a krajiny chtěl Česku pomoci, přijeli jsme sem a­ já ho protáhl celým severním pohraničím. Nic podobného ještě v­ životě neviděl.