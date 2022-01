Kdos bez viny, hoď kamenem. Potíž je ve špatné domluvě vlády s veřejností

Kdybychom se nepamatovali, že tato agentura věštila svého času v prezidentské volbě Mirku Topolánkovi kolem 17 procent hlasů, brali bychom „pohřeb“ Fialovy vlády vážně. Podotkněme, že dotyční „kouzelníci“ se nestali členy společnosti SIMAR, která sdružuje v České republice všechny seriózní agentury pro výzkum veřejného mínění.

Policisté v nejistotě. Kvůli reformě služebního zákona se bojí o peníze

Fialova vláda je pětikoalicí. Pro někoho je to známka její vnitřní slabosti. Bývalý premiér Andrej Babiš je prý přesvědčen o tom, že už vyřídil Piráty a nyní že jsou na řadě Starostové. Tomu odpovídá i konstatování, že Starostům přibylo, zvláště v některých médiích, urputných kritiků. Před volbami byli tací i mezi zavedenými politickými komentátory, z jejichž vyjádření se dalo vytušit, že za optimální by považovali poslaneckou většinu ODS a hnutí ANO.

Když ten pragmatismus mohl spolehlivě fungovat za „oposmlouvy“ ČSSD a ODS v letech 1998–2002, tak proč by to nebylo možné v provedení ODS–ANO, či naopak?

Pětikoalice nekonvenuje všem

Pokud by se Andreji Babišovi podařilo znectít hnutí Starostů a nezávislých a zpochybnit jejich důvěryhodnost ve Fialově vládě, mohl by tím vrazit osudový klín mezi pětikoalici. Je to jednoduchá matematika: ANO a ODS by daly ve Sněmovně dohromady 106 hlasů čili spolehlivou většinu. Výhrada autora tohoto textu se netýká premiéra profesora Petra Fialy (ODS). V jeho ODS jsou ale tací, kterým by pragmatický konkubinát s hnutím ANO chutnal lépe než angažmá v pětikoalici.

Všechno to drží na uzdě Fialova spolku nejen s Vítem Rakušanem, ale zrovna tak s Ivanem Bartošem, Marianem Jurečkou a Markétou Pekarovou Adamovou. Je to složité, ale je to důkaz toho, že taková dohoda je možná, když existuje široká a dobrá vůle. Ano, pětikoalice se dopustila vážných chyb. Kdyby je býval udělal Babiš, média by ho přibila na pranýř.

Odstoupení policejního prezidenta Švejdara, kandidatura Věslava Michalika na ministra průmyslu a obchodu, sponzorské příspěvky Starostům z kyperských a jiných rájů a posléze případ Jan Farský daly pětikoalici pěkně zabrat. Dovolte jen dvě poznámky: z daňových rájů čerpaly peníze až na lidovce všechny strany zastoupené ve sněmovně. A nikdo není příslušný zjistit, zdali donátor té či oné strany byl či je trestně stíhán.

Farský odolával šest hodin

Co se Jana Farského týče, nezvládli ho dílem jeho kamarádi z vedení stran a dílem to byly jeho privátní problémy. Na paní Farskou si dnes na semilském náměstí ukazují prstem lidé, kteří na rozdíl od jejího muže pro tento stát nic neudělali. Přejme jim hezký epilog. Tak či onak se Jan Farský asi mýlil, když uvěřil Petru Pithartovi a ostatně i panu premiérovi, kteří mu řekli: Do té Ameriky jeď! Pak to vzali zpět a Farský v tom zůstal sám. Proto to trvalo šest hodin, než ho vedení STAN přimělo k abdikaci na jeho poslanecký mandát. Třeba z něj jednou bude europoslanec této strany.

Vážení a milí, před námi je volba příštího prezidenta a Andrej Babiš vyzbrojen svým špičkovým PR týmem na tom začal energicky pracovat. Třeba se ještě rozhodne jinak, ale každopádně už má náskok. Nejenže oslovuje každý víkend svým „Čau lidi!“, ale na rozdíl od svých potenciálních konkurentů má na své straně výraznou mediální podporu.

Stabilita dobré vůle

Summa summarum nevěřme sýčkům, byť operují daty z jakéhosi veřejného průzkumu. Profesor Fiala, tento vzdělaný, energický a charakterní člověk a také trochu dobrodruh, je po letech opět důstojným premiérem této země. Jeho vládě náleží formálně oněch sto dní hájení, ale to, že jej pan prezident jmenoval na kraji vánočních svátků a vláda musela jisté úkony přesto absolvovat, znamená, že Petru Fialovi nebylo dopřáno oněch sto dní, aby se se svou vládou etabloval. Jistě zaslechne sem tam nějakou lákavou nabídku řešit situaci jinak, ale obdivujme to, že si troufl sestavit koalici pěti stran a že ji dokáže držet pohromadě.

K lidovcům může mít leckdo odtažitý vztah, ale neberou z kyperských a jiných zdrojů a na svém počátku v letech 1918/19 měli jistého monsignore Šrámka. Šrámek byl pro mnohé nestory první republiky obtížně přijatelný. Prvních pět let se ve sněmovně jen omlouval za to, že jeho strana, která si za 1. světové války zadala s katolickou církví, existuje. Jan Šrámek byl ale vytrvalý a proslul následující zásadou: „Dohodněme se, že se dohodneme!“ Bez Šrámka by nevznikla řada prvorepublikových vlád, sestávajících ze zástupců z více než pěti politických stran. „Dohodněme se, že to dohodneme!“ platí i dnes. Není nad dobrou vůli a ochotu spolupracovat.