Lidovci rozhodují o sjezdu. Čeká se, zda Jurečka poví, že už nebude kandidovat

Nejpravděpodobnější výsledek páteční celostátní konference je podle informací iDNES.cz od více zdrojů z KDU-ČSL, a to i z užšího vedení strany, že si Jurečka udrží svůj post ve vládě, ale oznámí, že si má strana na podzimním sjezdu najít nového šéfa.

Další scénář je, že si nespokojení lidovci vynutí, aby volební sjezd byl už na jaře. Krajní je ten, že by Jurečka skončil hned. Do sjezdu by pak KDU-ČSL vedl první místopředseda Bartošek. Prakticky vyloučené je, že se nezmění vůbec nic, „Ne, to určitě ne,“ kategoricky to ve čtvrtek odmítl jeden ze členů užšího vedení lidovců.

„Vše podstatné chci říci nejdříve na jednání celostátní konference a až pak médiím a veřejnosti. Věci, co patří nejdříve na vnitrostranickou diskusi, nechci – a nikdy jsem to nedělal – vzkazovat přes média. Moc děkuji za pochopení,“ odvětil Jurečka na dotaz iDNES.cz, zda na celostátní konferenci oznámí, že na podzimním sjezdu už nebude kandidovat do čela strany, ale chce zůstat dál ministrem.

V pátek dopoledne ve Sněmovně Jurečka potvrdil, že chce, aby sjezd lidovců byl v podzimním termínu. Účty se skládají na základě výsledků voleb, míní.

„Mně dává logiku, aby termín sjezdu zůstal v říjnu, ostatně tak jsme to diskutovali v průběhu podzimu. Podle argumentů, které převážily, se termín posunul právě proto, aby to bylo v nezpochybnitelný moment, kdy za sebou budeme mít troje volby a bude to jasné vysvědčení práce předsednictva,“ řekl Jurečka.

Celostátní konference lidovců se sejde dvě hodiny po poledni v Městské knihovně v Praze, hned po konci pátečního jednání Sněmovny.

Kritici chtějí sjezd už na jaře

Kritici předsedy Mariana Jurečka chtějí, aby volební sjezd byl už na jaře, tedy ještě před eurovolbami. Jen poslední kapkou v sílící nespokojenosti ve straně byla kauza neukončeného vánočního večírku na ministerstvu práce a sociálních věcí 21. prosince 2023, v den, kdy zabíjel střelec na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

K urychlení sjezdu jako první vyzvala českobudějovická organizace lidovců. „Českobudějovická KDU-ČSL vyzývá ostatní organizace, aby se k tomu připojily,“ prohlásil člen budějovické KDU-ČSL a bývalý ministr kultury Jaromír Talíř. Jeho synovec, první náměstek jihočeského hejtmana František Talíř, který jen o jeden hlas prohrál stranické primárky v KDU-ČSL o lídra eurokandidátky lidovců, preferoval, aby strana šla do voleb do Evropského parlamentu sama, nikoli v rámci koalice SPOLU.

Jurečka 9. ledna podpořil celostátní výbor lidovců. „Celostátní výbor KDU-ČSL s respektem k dosavadní práci Mariana Jurečky nenavrhuje přistoupit k personální změně ve vládě ani ve vedení strany,“ odhlasoval. V tajném hlasování pro to bylo 25 ze 30 členů celostátního výboru.