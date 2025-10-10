Lidovci na celostátní konferenci hodnotí výsledek voleb i jejich dopad pro SPOLU

  15:37aktualizováno  15:37
Širší vedení lidovců hodnotí výsledky sněmovních voleb. KDU-ČSL, která v nich kandidovala za koalici SPOLU, má nyní ve Sněmovně šestnáct poslanců, o sedm méně, než v minulém volebním období. Lidovci chtějí být podle předsedy Marka Výborného tvrdou, nekompromisní, ale zároveň slušnou opozicí.
Celostátní konference KDU-ČSL. Marek Výborný. (10. října 2025)

Celostátní konference KDU-ČSL. Marek Výborný. (10. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Celostátní konference KDU-ČSL. Eduard Hulicius.
Celostátní konference KDU-ČSL. Marian Jurečka. (10. října 2025)
Celostátní konference KDU-ČSL. Petr Hladík. (10. října 2025)
Celostátní konference KDU-ČSL. Marian Jurečka. (10. října 2025)
„Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády,“ řekl po prvním jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL. Jeho novým šéfem se stal Tom Philipp.

„Bude hodně záležet na výsledku sjezdu ODS. Nedovolím si to anticipovat, myslím si, že ze strany KDU-ČSL a TOP 09 nebudou žádné trable a samozřejmě záleží na ODS, jak vyhodnotí další možnosti spolupráce,“ odhadl budoucnost SPOLU v rozhovoru pro iDNES.cz Philipp.

Výborný hned v neděli po volbách uvedl, že projekt koalice SPOLU je stále smysluplný a spolupráce funguje i na komunální úrovni.

„My jsme přesvědčeni o tom, že ten projekt, tak jak tady skutečně přinesl čtyři roky stabilního vládnutí, jasného směřování ČR, tak má svoji hodnotu. Má svoji hodnotu i směrem k senátním volbám v příštím roce, které budou velmi důležité,“ řekl.

Nově zvolený jihočeský poslanec za KDU-ČSL František Talíř se domnívá, že se SPOLU v opozici rozpadne.

