Lidovci na celostátní konferenci hodnotí výsledek voleb i jejich dopad pro SPOLU

„Nebudeme opozicí s nulovou tolerancí vlády,“ řekl po prvním jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL. Jeho novým šéfem se stal Tom Philipp.
„Bude hodně záležet na výsledku sjezdu ODS. Nedovolím si to anticipovat, myslím si, že ze strany KDU-ČSL a TOP 09 nebudou žádné trable a samozřejmě záleží na ODS, jak vyhodnotí další možnosti spolupráce,“ odhadl budoucnost SPOLU v rozhovoru pro iDNES.cz Philipp.
Výborný hned v neděli po volbách uvedl, že projekt koalice SPOLU je stále smysluplný a spolupráce funguje i na komunální úrovni.
„My jsme přesvědčeni o tom, že ten projekt, tak jak tady skutečně přinesl čtyři roky stabilního vládnutí, jasného směřování ČR, tak má svoji hodnotu. Má svoji hodnotu i směrem k senátním volbám v příštím roce, které budou velmi důležité,“ řekl.
Nově zvolený jihočeský poslanec za KDU-ČSL František Talíř se domnívá, že se SPOLU v opozici rozpadne.